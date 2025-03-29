Білецький назвав головну стратегію росіян на фронті

Окупанти на фронті активно використовують тактику "тисячі дрібних порізів", яка призводить до загального послаблення на всьому 1000-кілометровому фронті.

Про це в інтерв’ю Армія TV заявив командувач 3 штурмового корпусу ЗСУ Андрій Білецький, передає 24 Канал. Росія намагається виснажити українські сили.

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Яка стратегія росіян на полі бою

За його словами, противник намагається фізично та морально послабити українських військових через постійний тиск, щоб потім змусити Київ погодитися на умови, подібні до капітуляції. Вони зосереджені на виснаженні ЗСУ, а не оперативних успіхах.

Оця тактика тисячі дрібних порізів, яка призводить до загального послаблення на всьому 1000-кілометровому фронті, можливо, вона для них цікавіша. Вони хочуть виснажити настільки фронт, що фактично буде чи обвал, чи підписання капітуляції,

– пояснив військовий.

До слова, ворог продовжує диверсійно-розвідувальні дії на території Херсонської області, а на Запоріжжі намагається перерізати логістичні шляхи Сил оборони України. Ситуація на цих ділянках фронту надзвичайно складна, кількість штурмів збільшується.