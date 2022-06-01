Росіяни завдали ракетного авіаційного удару із літаків Су-35 по Білопіллю на Сумщині
Джерело:Генштаб ЗСУ
Ракетні удари з території Росії не припиняються. Окупанти з літаків Су-35 вгатили по Білопіллю Сумської області.
Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини ще й з артилерії місто Середину-Буду Шосткинського району. Про це повідомили в ранковому зведенні Генерального штабу 1 червня.
Зверніть увагу Росіяни закріплюються у центрі Сєвєродонецька, – Генштаб
Агресор завдав ракетного авіаційного удару із літаків Су-35 по Білопіллю Сумської області. Вогнем артилерії завдав ураження у районі населеного пункту Середина-Буда Сумська області,
– мовиться в повідомленні.
Також на Сіверському напрямку російські підрозділи проводять інженерне обладнання своїх позицій у районах кількох населених пунктів Брянської області. Це відбувається на відстані близько 3 кілометрів від державного кордону України.
Ситуація на напрямках станом на ранок 1 червня
- На Волинському та Поліському напрямках білоруські війська охороняють кордон з Україною.
- На Слобожанському напрямку російські окупанти утримують зайняті позиції. На Донецькому напрямку ворог продовжує наступ. Він обстрілює позиції ЗСУ з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.
- На Харківському напрямку росіяни обстріляли Олександрівку, Слатине і Циркуни, вдарили з вертольотів по Веселому та Терновій.
- На Слов'янському напрямку російські загарбники зазнали втрат біля Довгенького. Тому вони відвели окремі підрозділи для відновлення до Ізюма. Також ворог посилив угруповання в районі Куп'янська.
- На Лиманському напрямку окупанти наступають на напрямку Лиман – Старий Караван за підтримки вертольотів Ка-52,
- На Сєвєродонецькому напрямку росіяни закріплюються у центрі міста.
- На Запорізькому напрямку ворог обладнує свої позиції.
- На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках агресор обстрілює наші із мінометів та ствольної артилерії.
- На Південнобузькому напрямку російські окупанти масово обстріляли території біля Миколаївки, Новопавлівського та Широкого.
- Штормом зірвало з якоря 2 ворожі морські міни. Одну з них віднесло хвилями до берега Одещини, де її знешкодили фахівці підривної команди Військово-Морських Сил. Іншу міну українські захисники підірвали просто в морі.
Вас може зацікавити – Зеленський звернувся до українців увечері 31 травня: відео