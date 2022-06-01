Росіяни завдали ракетного авіаційного удару із літаків Су-35 по Білопіллю на Сумщині

Ракетні удари з території Росії не припиняються. Окупанти з літаків Су-35 вгатили по Білопіллю Сумської області.

Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини ще й з артилерії місто Середину-Буду Шосткинського району. Про це повідомили в ранковому зведенні Генерального штабу 1 червня.

Зверніть увагу Росіяни закріплюються у центрі Сєвєродонецька, – Генштаб

Агресор завдав ракетного авіаційного удару із літаків Су-35 по Білопіллю Сумської області. Вогнем артилерії завдав ураження у районі населеного пункту Середина-Буда Сумська області,

– мовиться в повідомленні.

Також на Сіверському напрямку російські підрозділи проводять інженерне обладнання своїх позицій у районах кількох населених пунктів Брянської області. Це відбувається на відстані близько 3 кілометрів від державного кордону України.

Ситуація на напрямках станом на ранок 1 червня

На Волинському та Поліському напрямках білоруські війська охороняють кордон з Україною.

На Слобожанському напрямку російські окупанти утримують зайняті позиції. На Донецькому напрямку ворог продовжує наступ. Він обстрілює позиції ЗСУ з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку росіяни обстріляли Олександрівку, Слатине і Циркуни, вдарили з вертольотів по Веселому та Терновій.

На Слов'янському напрямку російські загарбники зазнали втрат біля Довгенького. Тому вони відвели окремі підрозділи для відновлення до Ізюма. Також ворог посилив угруповання в районі Куп'янська.

На Лиманському напрямку окупанти наступають на напрямку Лиман – Старий Караван за підтримки вертольотів Ка-52,

На Сєвєродонецькому напрямку росіяни закріплюються у центрі міста.

На Запорізькому напрямку ворог обладнує свої позиції.

На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках агресор обстрілює наші із мінометів та ствольної артилерії.

На Південнобузькому напрямку російські окупанти масово обстріляли території біля Миколаївки, Новопавлівського та Широкого.

Штормом зірвало з якоря 2 ворожі морські міни. Одну з них віднесло хвилями до берега Одещини, де її знешкодили фахівці підривної команди Військово-Морських Сил. Іншу міну українські захисники підірвали просто в морі.

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