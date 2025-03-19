Росіяни завдали ракетного удару по Кам’янському району: є поранені, один у важкому стані

Ворог вдарив ракетою по Кам'янському району Дніпропетровської області. Є поранені, зокрема у важкому стані.

Попередньо відомо про трьох поранених. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

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Що відомо про удар по Кам'янському району

У Дніпропетровській ОВА о 16:59 повідомили, що ворог завдав ракетного удару по Кам'янському району.

Попередньо відомо про 3 постраждалих, один з них перебуває у важкому стані.

Деталі щодо руйнувань поки що з'ясовуються.

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Нагадаємо, в ніч на 19 березня Росія запустила по Україні 145 ударних дронів "Шахед" та 6 ракет. Підтверджено збиття 72 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів.

Ще 56 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Попри це, внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.