Росіяни завдали ракетного удару по Кам’янському району: є поранені, один у важкому стані
- Росія завдала ракетного удару по Кам'янському району.
- Є троє поранених, один у важкому стані.
Ворог вдарив ракетою по Кам'янському району Дніпропетровської області. Є поранені, зокрема у важкому стані.
Попередньо відомо про трьох поранених. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дніпропетровську ОВА.
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Що відомо про удар по Кам'янському району
У Дніпропетровській ОВА о 16:59 повідомили, що ворог завдав ракетного удару по Кам'янському району.
Попередньо відомо про 3 постраждалих, один з них перебуває у важкому стані.
Деталі щодо руйнувань поки що з'ясовуються.
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Нагадаємо, в ніч на 19 березня Росія запустила по Україні 145 ударних дронів "Шахед" та 6 ракет. Підтверджено збиття 72 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів.
Ще 56 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, без негативних наслідків.
Попри це, внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.