Росіяни завдають авіаудари з відчаю, бо не можуть просунутися по землі, – Генштаб

Російські окупанти обстрілюють мирні міста за допомогою авіації та важкої артилерії. Така ганебна поведінка ворога стала наслідком його повного провалу у наземних операціях.

Російським окупантам попри всі зусилля не вдається просунутися вглиб України та захопити міста. Відбита уява ворога не придумала нічого кращого, як мститися за свій провал мирним містам та бомбардувати їх з повітря.

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Авіаудари по містах – злість на власну немічність на землі

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, ворог продовжує завдавати мирним містам авіаударів. Зокрема, мішенями окупантів стала Біла Церква та Ірпінь.

У Білій Церкві внаслідок авіаудару росіян знищено 20 житлових будинків. В Ірпіні пошкоджена колія та потяг, який використовували для евакуації мирного населення.



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