Ситуація на Чернігівщині: підірвано ешелон цистерн ворога, але ворог продовжує наступ
26 лютого 2022 , 22:32Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генерального штабу ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ повідомив оперативну інформацію щодо вторгнення Росії. Станом на 20:00 26 лютого.
З хорошого: підірвано 56 цистерн із дизельним паливом ворога. З не дуже хорошого: окупанти все ще продовжують наступ.
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Вторгнення Росії: поточна ситуація у Чернігівській області
За даними Генштабу, станом на 20 годину 26 лютого у Чернігівській області ситуація така:
- На Сіверщині окупанти завершили перегрупування та продовжили наступ. Вочевидь, агресор прагне досягти мети щодо блокування Києва.
- Також противник намагається захопити населені пункти у Слобожанському операційному районі від Бєлгорода до Старобільська. А проте підрозділи Збройних сил України стримують загарбника.
У Чернігівській області оборонці держави підірвали ешелон, який транспортував 56 цистерн з дизпаливом,
– повідомили у штабі.
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