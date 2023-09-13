У Росії побідкались на атаку дрона на хімзавод у Тверській області

Росіяни знову бідкаються, що у Тверській області нібито безпілотник атакував Редкінський хімічний завод. Це сталося 13 вересня о п'ятій годині ранку.

За даними окупантів, уламки БПЛА впали на території заводу. Атаку дроном 24 Каналу підтвердили власні джерела у розвідці.

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Росіяни заявили про атаку дрона на хімзавод

Пропагандисти стверджують, що нібито дрон атакував Редкінський хімічний завод. Уламки впали на склад, який орендує компанія "НПЦ Спецнафтопродукт". Там пошкоджено порожню цистерну та вибито вікна у найближчій будівлі заводу.

РосЗМІ зазначають, що постраждалих та жертв немає.

Росію часто "атакують" БПЛА

Нагадаємо, що нещодавно пропагандисти знову в істериці волали, що Московську область начебто "атакував дрон". Також заявили, що нібито "успішно" відпрацювала "ППО".

У ніч проти 7 вересня безпілотник начебто збили у Раменському Московської області – неподалік міжнародного аеропорту "Жуковський". За словами окупантів, атака сталася приблизно о 3 годині ночі. І її, звісно, нібито вдалося відбити силами ППО.

У міноборони Росії традиційно звинуватили в атаці Україну. Окупанти переконують, що атакувати Москву хотів дрон літакового типу. Після збиття його уламки впали в Раменському районі Московської області.

Редкінський хімзавод розташований у Конаківському районі. Це одне з найстаріших підприємств хімічної промисловості Росії. Він виробляє хімічну продукцію для авіаційної та космічної промисловості.