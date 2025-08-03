Російські загарбники не полишають спроб прорватися на територію Дніпропетровської області. Втім, українські військові перешкоджають ворогові.

Нещодавно одна з бойових груп російської армії вирішила похвалитися керівництву та прозвітувала про нібито нову захоплену позицію на шляху до Дніпропетровщини. Окупанти зробили фото у прикордонному селі Зелений Гай, розгорнувши свій триколор, передає 24 Канал.

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В українській розвідці розповіли, що тріумф противника тривав недовго. Підрозділ "Братство" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України змусив росіян пошкодувати про передчасний звіт. Отже, окупанти на фото долучилися до "концерту Кобзона".

Як розвідники провчили окупантів / Фото ГУР

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До слова, 2 серпня на околицях Мелітополя вибухнув мікроавтобус, у якому перебували кадирівці. Внаслідок вибуху ліквідовано 5 бійців підрозділу "Ахмат". Також поранення дістали двоє загарбників у сусідньому авто. Було знищено й мобільний комплекс РЕБ.