Окупанти зробили фото біля кордону з Дніпропетровщиною: як воїни ГУР провчили їх
- Російські загарбники зробили фото у прикордонному селі Зелений Гай.
- Підрозділ "Братство" ГУР МО України оперативно ліквідував окупантів.
Російські загарбники не полишають спроб прорватися на територію Дніпропетровської області. Втім, українські військові перешкоджають ворогові.
Нещодавно одна з бойових груп російської армії вирішила похвалитися керівництву та прозвітувала про нібито нову захоплену позицію на шляху до Дніпропетровщини. Окупанти зробили фото у прикордонному селі Зелений Гай, розгорнувши свій триколор, передає 24 Канал.
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Як спецпризначенці провчили росіян на Донеччині?
В українській розвідці розповіли, що тріумф противника тривав недовго. Підрозділ "Братство" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України змусив росіян пошкодувати про передчасний звіт. Отже, окупанти на фото долучилися до "концерту Кобзона".
Як розвідники провчили окупантів / Фото ГУР
Ліквідовані окупанти у Зеленою Гаю: дивіться відео +18, містить чутливі кадри
До слова, 2 серпня на околицях Мелітополя вибухнув мікроавтобус, у якому перебували кадирівці. Внаслідок вибуху ліквідовано 5 бійців підрозділу "Ахмат". Також поранення дістали двоє загарбників у сусідньому авто. Було знищено й мобільний комплекс РЕБ.