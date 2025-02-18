18 лютого, 14:14
Росія заявила про завершення перемовин зі США в Саудівській Аравії: вони тривали 4,5 години
18 лютого делегації Росії та США провели переговори у Саудівській Аравії. Російська сторона стверджує, що вони пройшли "непогано".
За словами помічника Путіна Ушакова, делегації мали "серйозну розмову" з усіх питань. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
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Як пройшли переговори Росії та США
Російсько-американські переговори в Ер-Ріяді тривали 4,5 години.
По їхньому завершенню Ушаков заявив, що окремі переговорні команди Росії та США розпочнуть контакти з Україною "у свій час".