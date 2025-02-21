"Ситуація погіршується": російські війська зайшли в Новоочеретувате на Донеччині

У мережі з'явилися кадри, на яких російські окупанти несуть свій прапор у селі Новоочеретувате, що на Донеччині. Це фактично підтверджує присутність ворога в селі, ситуація навколо якого продовжує погіршуватись.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Читайте також Росіяни мали локальні успіхи, ЗСУ продовжують спроби контратак: аналіз фронту від ISW

Що зараз відбувається на Донеччині

За словами аналітиків, останніми днями ворог посилив активність на Новопавлівському напрямку. З села Новий Комар штурмові дії росіян направлені в бік Новоочеретуватого та Дніпроенергії.

Противник застосовує танки, але практично всі були знищені Силами Оборони. Тим не менш, ситуація продовжує погіршуватися,

– йдеться в повідомленні.

У DeepState додали, що зранку в четвер, 20 лютого, ворог також проводив штурми південніше селища Бурлацьке, але FPV-дрони "розібрали на атоми" штурмову групу росіян.

Важливо! В Генштабі ЗСУ повідомили, що за добу 20 лютого на Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак в напрямках Костянтинополя, Роздольного, Новоочеретуватого та Привільного.

До слова, раніше стало відомо, що російська окупаційна армія скоротила кількість штурмів на Покровському напрямку. Водночас ворог не відмовився від загального стратегічного плану вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей – зокрема й окупувати Покровськ.