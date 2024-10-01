Що може допомогти ЗСУ втримати Вугледар: огляд фронту від Світана

Російські військові ввійшли у Вугледар із заходу та півдня. Водночас ще є можливість утримати це місто.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у зведенні для 24 Каналу сказав, за якої умови можна буде втримувати Вугледар.

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Як ЗСУ можуть відстояти Вугледар

Полковник запасу зауважив, що висоти самого Вугледара та певні укріплені фланги утримували цей напрямок. Тепер уже буде складно втримувати місто.

Ще можливість є, якщо встигне підійти достатня кількість боєприпасів,

– сказав Світан.

У такому випадку, додав він, можна буде відсікти російські війська хоча б на західному фланзі й тоді можливо буде втримати Вугледар. Інших варіантів там уже не залишилося. Якщо цього не відбудеться – то за кілька днів нашому Вугледарському гарнізону доведеться відходити.

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Спроба штурму росіян на агрегатний завод у Вовчанську

Світан зазначив, що у міських боях техніка дуже вразлива, адже її рух визначається будівлями, навіть тими, які зруйновані. Коли ж окупанти спробували атакувати Вовчанський агрегатний завод із 17 одиницями бронетехніки, то це стало подарунком долі для наших FPV-дронів та авіації.

За його словами, після звільнення агрегатного заводу нашим захисникам стало набагато простіше планувати витіснення росіян із Вовчанська. Розуміючи це, окупанти вживатимуть усіх засобів – виводитимуть техніку, підтягнуть авіацію та РСЗВ.

Будуть доволі серйозні бої за агрегатний завод і самий Вовчанськ,

– наголосив полковник запасу.

Він додав, що після втрати цього заводу російські оборонні рубежі стали дуже доступними. Якщо ж туди підійде достатньо озброєння, то ситуація для нас ще більше покращиться.