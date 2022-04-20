Росіяни зазнали невдач біля Рубіжного та Новотошківського, – Генштаб
20 квітня 2022 , 19:02Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Росіяни продовжують намагання прорватися до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Та їхні зусилля марні - 20 квітня окупанти зазнали невдачі, намагаючись закріпитись в Рубіжному та Новотошківському.
Українські захисники продовжують боронити Донбас – окупантам не вдалося укріпити позиції в західній та північно-західній частинах міста Рубіжного.
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Задум росіян виявився безуспішним – попри намагання окупантів закріпитися в Рубіжному, українці відбили атаку.
Також росіяни намагалися здійснити штурм Новотошківського, проте також не мав успіху, повідомляє Генштаб.
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