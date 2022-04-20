Росіяни зазнали невдач біля Рубіжного та Новотошківського, – Генштаб

20 квітня 2022 , 19:02
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Росіяни продовжують намагання прорватися до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Та їхні зусилля марні - 20 квітня окупанти зазнали невдачі, намагаючись закріпитись в Рубіжному та Новотошківському.

Українські захисники продовжують боронити Донбас – окупантам не вдалося укріпити позиції в західній та північно-західній частинах міста Рубіжного. 

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Задум росіян виявився безуспішним – попри намагання окупантів закріпитися в Рубіжному, українці відбили атаку. 

Також росіяни намагалися здійснити штурм Новотошківського, проте також не мав успіху, повідомляє Генштаб. 

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Автор: Ярослава Прадід