росіяни зазнають масштабних втрат в Україні: реальні дані прориваються в ефір

Реальні втрати росії значно більші. Цілком різні джерела, не тільки наш Генштаб, оцінюють кількість вбитих на рівні близько 40 тисяч людей.

Ситуацію знають у регіонах росії

Але інформацію про втрати російська влада всіма силами заважає узагальнювати. Жителі російських регіонів можуть у тій чи іншій мірі знати ситуацію щодо свого регіону.

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Наприклад, бачити, що кількість військових могил на кладовищах значно перевищує офіційні цифри. Але збирати дані, порівнювати їх – не можна.

Раніше цим займалися локальні ЗМІ. Але 6 червня Світлогірський суд Калінінградської області визнав забороненою інформацією список убитих на одному із псковських сайтів. Потім аналогічні рішення ухвалили інші суди. Як наслідок – у регіонах швидко почистили сайти від "сторінок пам'яті" земляків.

Проте навіть поверховий пошук вже доводить, що кількість убитих у рази, якщо не на порядок, перевищує кількість втрат у чеченських війнах. Далеко позаду залишився Афганістан. Напад на нашу країну вже приніс росії найбільші військові втрати за останні 80 років.

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ЗСУ точно б'ють по скупченням російських військ

Іноді в ефір прориваються дані про помітне число втрат. Кілька днів тому про 12 убитих росгвардійців повідомили на Сахаліні.

Ми зафіксували 11 убитих у Калінінградській області. Це багато. Загалом у цьому регіоні 49 публічно визнаних трупів. За весь липень у Калінінграді визнали 5 знищених окупантів. А тут зараз – 11.

Калінінград вийшов на 2-е місце за кількістю втрат у Північно-західному федеральному окрузі після Пскова. Але якщо в Пскові ховають десантників, то в Калінінграді – морпіхів (не рахуючи ОМОНу і т.д).

У Тамбовській області за весь липень визнали 5 убитих, а за перші дні серпня – одразу 6.

Імовірність виникнення таких "осередкових" втрат пов'язана, зокрема, з роботою ЗСУ високоточною зброєю зі скупчень російських військ. Як було з окупантами із Сахаліну. Приїхали, розмістилися підрозділом, адресно отримали від нашої артилерії, колективно вирушили додому у трунах.

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