Росіяни зазнають поразки на Луганщині та гатять по мирних у Сєвєродонецьку і Рубіжному
Джерело:Сергій Гайдай
Вчора, 27 березня, Збройними Силами України на Донецькому та Луганському напрямках було відбито 5 атак ворога.
Через поразку вночі Росіяни обстріляли мирних жителів та пошкодили будинки в Сєвєродонецьку та Рубіжному.
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Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Росіяни не в змозі просунутися далі, тому продовжують зриватись на мирних жителях. За останню ніч обстріляні будинки в Сєвєродонецьку та Рубіжному, про трагедію у Борівському із загибеллю дитини та пораненням ще однієї вже відомо всім,
– написав Гайдай.
Він повідомив, що вчора ЗСУ витіснили ворога з одного з районів Рубіжного, а загалом на Донбасі відбили 5 атак російської армії, внаслідок чого були знищені танки, БМП та автотранспорт противника.
Водночас голова ОВА зазначив, що під час відносної тиші рятувальникам вдалося відновити роботу ще однієї насосної станції в Рубіжному та подати людям довгоочікувану воду.
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