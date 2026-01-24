Уже не кидають у бій натовпами: у ЗСУ розповіли, які проблеми мають росіян

Росіяни продовжують зазнавати величезних втрат та найбільш безпрецедентних обсягів вони досягли в останні часи. Володимир Зеленський наголосив, що у грудні 2025 року загинуло на фронті 35 тисяч окупантів. Ці величезні втрати ворога впливають на ситуацію на передовій.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, пояснивши, чи вистачає ворогу ресурсу на основних напрямках бойових дій. Він зауважив, до яких дій вдаються росіяни на фронті.

Читайте також Російський наступ на Запоріжжя та ще один прорив ворога на Сумщину: як змінилася лінія фронту за тиждень

Чому росіяни постійно відходять, щоб поповнити свої підрозділи?

Трегубов зазначив, що основна концентрація ворога на умовному Донецькому та Гуляйпільському напрямках.

"В українських силах ситуація на усіх напрямках стабільніша, окрім кількох точок на фронті, де докладаються особливі зусилля. Це насамперед Куп'янськ та Лиман. Однак у наших сил зосередженні не такі великі ресурси", – наголосив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил.

До слова. Президент України наголосив, зараз Росія зазнає найбільших втрат, ніж в інший період війни. В останньому місяці 2025-го було ліквідовано 35 тисяч росіян. Для прикладу, у грудні 2024 року окупанти втратили приблизно 14 тисяч військових. Зеленський сказав, що противник щомісяця мобілізує від 40 до 43 тисяч росіян. З них близько 10 – 15% дезертують, а ще частина зазнає поранень.

Водночас є певні спостереження щодо того, що росіяни постійно відходять свої підрозділи на поновлення, через великі втрати. Росіянам, за його словами, це не складно робити, тому що кордон – недалеко, можна загнати підрозділ в умовні Валуйки і поповнювати там скільки завгодно.

Очевидно, що росіяни вже не тиснуть такою кількістю, як вони тиснули раніше. Попри те, що вони все ще можуть кидати людей без особливого огляду, вони принаймні не кидають їх такими натовпами, як робили раніше,

– підкреслив Віктор Трегубов.

Він додав, що у ворога можливості не безмежні, проте і в українських сил – також. У Силах оборони наразі теж не така велика кількість, наприклад, операторів дронів та піхоти, якої вони хотіли б досягти.

Які втрати росіяни зазнають в Україні?