Росіяни зазнають втрат і відступають: передовсім намагаються закріпитися на зайнятих рубежах

Окупанти перестали активно йти в наступ, адже наші військові дають їм гідну відсіч. Натомість вони намагаються бодай закріпитися на рубежах, які вже зайняли.

У ранковому зведенні від 16 березня, Генштаб ЗСУ зазначив, що за останню добу характер бойових дій суттєво не змінився. Українським військам успішно вдається нищити окупантів, що змушує останніх відступати.

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Окупанти намагаються закріпитися на зайнятих рубежах

Якщо раніше ворожі війська бодай намагалися активно наступати, то за останні кілька днів стратегія дещо змінилася. Вони зосереджують основні зусилля на закріпленні й утриманні рубежів і районів, які вони зайняли раніше.

Натомість наші військові на окремих напрямках переходять в контрнаступ. ЗСУ завдають нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів.

Відмінно спрацювали Повітряні Сили Збройних Сил України. За попередню добу вони знищили три ворожі літаки (два з них – Су-34). Також відомо про збитий вертоліт, три БПЛА, а також дві крилаті ракети.

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