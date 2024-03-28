У Севастополі впав Су-35: момент потрапив на відео
Над окупованим Севастополем російська ППО збила свій же винищувач. Літак загорівся в повітрі та впав на землю. Це бачили десятки очевидців.
У мережі вже публікують відео інциденту. Тим часом російська влада поки що не надала офіційних коментарів.
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Що відомо про падіння винищувача над Севастополем
О 16:32 в окупованому Криму оголосили повітряну тривогу. Через 20 хвилин жителі Севастополя побачили, що з неба падає об'єкт і подумали, що російські сили "ПеВеО" збили український безпілотник.
Однак одразу стало зрозуміло, що падає винищувач. І не абиякий, а російський Су-35.
Місцеві ЗМІ та телеграм-канали заявив, що трапився черговий friendly fire – росіяни збили свій же винищувач.
На відео навіть можна побачити уламки літака, які розлітаються у різні боки.
Кадри падіння Су-35: дивіться відео