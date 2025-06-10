Фронтова "інновація": навіщо росіянам ножиці, і чому вони не допоможуть

Найновіший російський захист від найкращих українських оптоволоконних дронів – це ножиці. Він справді працює! Але росіяни ніяк не зможуть розгорнути його дуже широко.

24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Як росіяни ліквідували дрон ножицями

Днями російські війська десь вздовж 1100-кілометрової лінії фронту 40-місячної війни Росії проти України побачили, як наближаються українські дрони. Це були оптоволоконні безпілотники з видом від першої особи, які надсилають та приймають сигнали через котушки оптичного волокна товщиною в міліметри, але довжиною в кілометри.

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Оптоволоконні FPV-модулі надзвичайно важко подолати. Основним захистом від бездротових FPV, які надсилають та приймають сигнали по радіо, є електронне глушіння, яке може заземлити дрони, перш ніж вони вдаряться. Але оптоволоконні FPV не можна глушити. Саме тому і російські, і українські збройні сили будують більше оптоволоконних моделей, хоча вони в кілька разів дорожчі за бездротові моделі вартістю 500 доларів.

Якщо перерізати оптоволокно дрона, він упаде з повітря. Оптоволокно міцне, але його можна зламати, зігнувши на 180 градусів. Хірургічні ножиці також можуть розрізати його наскрізь, про що добре знали росіяни.

"Ножиці є?", – запитав один росіянин після того, як повз прогудів український FPV, тягнучи за собою оптоволокно, на відео з інциденту. "Є", – відповів інший росіянин.

Дивіться відео, як росіяни перерізали оптоволокно дрона:

Солдати поспішили зі свого укриття, знайшли тонке оптоволокно дрона і перерізали його. Дрон втратив командний сигнал.

"Він падає", – видихнув один росіянин прямо перед тим, як дрон вибухнув недалеко від нього.

Обставини цього перерізання волокна росіянам буде важко відтворити, та й українцям теж. Солдати мали бути завчасно попереджені про наліт безпілотників, мати можливість сховатися від них та й загалом мати багато удачі. Якби другий безпілотник пішов одразу за першим, то міг би атакувати росіян, коли вони намагалися перерізати ножицями волокно першого.

Повторити таку ситуацію – майже неможливо

Так, ножиці є ефективним захистом від оптоволоконних дронів, але лише за дуже екстраординарних обставин. Ось чому обидві сторони буквально окопуються, йдуть під землю, щоб уникнути мільйонів FPV, якими кишить фронт, поки війна триває вже четвертий рік.

Усе частіше бронетехніка та піхота ховаються в приміщеннях або під землею, коли активно не атакують і не захищаються. За словами Девіда Кириченка, аналітика Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні, настала нова "ера обережних танків".

Єдиний масштабований активний захист від оптоволоконних дронів – це збивати їх безпосередньо перед тим, як вони вдарять, зазвичай за допомогою дробовиків. Однак це ризиковано. Якщо ви промахнетеся з першим пострілом, то можете не зробити другого, бо дрон вдарить раніше.

Визнаючи складність зупинки оптоволоконних FPV безпосередньо перед їхнім вибухом, росіяни та українці намагаються зупинити їх "зліва від буму", якщо використовувати термін армії США. Це може означати виявлення оптичних волокон, що залишилися від попередніх атак, відстеження волокон до операторів дронів та бомбардування операторів дронами або артилерією.

Це спрацює лише в тому випадку, якщо оператори необачно затримуються в одному місці достатньо довго, щоб ворог міг їх вистежити.

Ефективний спосіб боротьби з FPV-дронами

Українські війська намагаються відійти ще далі "від буму" – атакують заводи, які виробляють російські FPV.

13 березня далекобійні безпілотники, що належать українській розвідці, завдали удару по прихованому заводу з виробництва безпілотників в Обухові, недалеко від Москви, що за 480 кілометрів від кордону з Україною. Кілька тижнів по тому, у квітні, Україна відправила один зі своїх тоді ще нових спортивних безпілотників "Аеропракт А-22", щоб завдати удару по заводу з виробництва безпілотників у Єлабузі, на схід від Москви.

А 4 квітня десяток українських ударних безпілотників пролетів близько 740 кілометрів над територією Росії та уразили завод у місті Саранськ. Ціллю був завод "Оптоволоконні системи" , який виробляє, як ви вже здогадалися, волоконно-оптичні кабелі. Найважливіший компонент найкращих російських FPV-літальних апаратів, які стійкі до перешкод.