Росіяни збільшили флот в Чорному морі: скільки зараз там кораблів та крилатих ракет

Російські кораблі у Чорному морі загрожують ракетними ударами по українських містах. Станом на 11 червня їхня кількість збільшилася.

В оперативному командуванні "Південь" закликали українців реагувати на сигнали повітряної тривоги. Адже ворожі обстріли поки не припиняються.

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У Чорному морі стало більше російських кораблів

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі 11 червня збільшилось на 2 великі десантні кораблі. Загалом там наразі перебувають 4 такі судна. Також окупанти мають близько 40 крилатих ракет. Тож загроза ворожих обстрілів та висадки десанту зберігаються.

Окрім цього, в одному із сіл Одеського району під час купання в морі на очах у дружини, сина та товариша загинув 50-річний чоловік. Він підірвався на невідомому предметі.

Цей випадок, на жаль, є красномовним підтвердженням небезпеки купання та іншого способу використання прибережних вод,

– додали в ОК "Південь".

Захисники наголосили, що не варто забувати про те, що сили оборони також вжили заходів протидії. Тому наразі південні узбережжя – це не зони відпочинку, а лінія захисту від ворога. Тож слід пам'ятати, що перебувати там небезпечно.

Пляжі Одеси заміновані на випадок висадки російського десанту . Речник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав одеситів та гостей міста не наражатись на небезпеку та пам'ятати про заходи безпеки під час воєнного стану. Окрім цього, на узбережжя часто викидає морські міни.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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Наближатися до Дністровського лиману та Дністра – заборонено

В ОК "Південь" нагадали, що в межах забезпечення оборони, громадської безпеки та порядку на річках Дністер та Турунчук, а також в українській частині Кучурганського водосховища заборонили:

вихід з об'єктів базування та від берега,

використання й пересування маломірних плавзасобів в Дністровському лимані й на вході в нього

Також суворо заборонено наближатися на відстань до 100 метрів та проходити під мостами через Дністровський лиман та річку Дністер.

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