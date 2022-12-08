На деяких напрямках фронту росіяни збільшують темп атак, – ISW

Російські окупанти почали нарощувати темпи атак на Сході України. Зокрема, вони активізувалися на сході Харківської області та заході Луганської області.

Росіяни активно атакують на Сході України

Речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий 7 грудня заявив, що російські війська готують контрнаступальну операцію на заході Луганської області. Вони діятимуть в напрямку Куп'янська.

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Череватий зазначив, що ЗСУ активно протидіють контратакам росіян в районі Сватового. Зараз ворог тримає оборону в напрямку Куп'янська. Водночас російські мілблогери заявили, що їхні війська вели контратаки по всій лінії фронту Сватове – Кремінна, а також продовжують наступ у напрямку Лиману.

У Росії кажуть, що українські сили продовжували обмежені спроби прориву на окремих ділянках фронту на Сході України. ЗСУ нібито готуються атакувати російські позиції на лінії Лиман – Периші – Синьківка.

Грузинська розвідувальна організація з відкритих джерел прогнозує, що українські сили, ймовірно,

, а не штурмувати його. Аналітики ISW вирішили не робити оцінок щодо конкретних майбутніх операцій в Україні.

Росіяни обмежені контратаками, оскільки ЗСУ продовжують свій контрнаступ в районі Кремінної. Українські військові відбили ворожий штурм Білогорівки, яка розташована за 12 кілометрів від Кремінної.

Російський мілблогер заявив, що російські сили атакували українські позиції в напрямку Червонопопівки. ЗСУ нібито довелося відійти з опорних пунктів на південний захід від Площанки. Підрозділи російської 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії буцімто повільно просуваються в районі Кремінної.