Чеські журналісти потрапили під російський обстріл біля Бахмута

Журналісти чеського суспільного мовника разом з українськими журналістами потрапили під обстріл в районі Бахмута. Вони переконані, що цей обстріл був цілеспрямованим.

Знімальна група потрапила під обстріл на під'їзді до Бахмута. Про це Інституту масової інформації розповіла українська воєнна кореспондентка, фіксерка чеського Суспільного мовника Анастасія Жук.

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Подробиці обстрілу журналістів

Журналісти чеського суспільного мовника разом з українськими колегами знімали біля Бахмута панорамний вид вибухів і роботу ворожої артилерії. У цей час журналісти помітили неподалік дрон, після чого почався обстріл.

Ми водночас були в касках з написом "Преса", на машині теж була наліпка "Преса" – і спереду, і позаду. Коли ми закінчили працювати, метрів за 50 був перший приліт. Ймовірно, це була артилерія, тому що мінометами вони нас не могли дістати, оскільки ми були на вершині. Це була артилерія, 152-й калібр – самохідна артилерійська установка,

– сказала Жук.

Другий вибух пролунав за 20 метрів від авто, снаряд впав на дорогу. Вже після того, як журналісти почали рушати, обстріли з артилерії продовжились по тому місцю, де стояла машина. На щастя, ніхто з людей не постраждав, усі відбулися переляком.

Мої колеги дуже злякалися. Ми почали швиденько збиратися, сіли в машину, від'їхали. Виїхали на асфальтовану дорогу, і буквально через одну хвилину після того, як ми рушили з місця, був черговий приліт САУ 152-го калібру. Приблизно на те саме місце, де стояла наша машина,

– розповіла журналістка.

Чому обстріл схожий на цілеспрямований

Анастасія Жук переконана, що обстріл був цілеспрямованим, адже перед цим літав дрон. І "прилітало" дуже близько.

Я впевнена на 200%, що це було цілеспрямовано, тому що перед цим літав дрон, і похибка була незначна. Можливо, вони вирішили нас полякати, але, знаєте, розліт осколків, уламків теж треба враховувати. І стріляти по пресі така собі "розвага,

– повідомила вона.