На світанку окупанти пішли на "м’ясний штурм" 58 бригади: уже за кілька годин ганебно втікали

Російські загарбники продовжують здійснювати штурмові дії, хоча вони не мають значного успіху. Зокрема, з'явились кадри, як окупанти намагалися атакувати позиції 58 окремої мотопіхотної бригади, і це закінчилось для них погано.

У понеділок вранці, 13 листопада, у Збройних Силах розповіли про черговий "м'ясний штурм", у який відправило керівництво російської армії своїх бійців. Власне, уже через декілька годин так званої "наступальної операції" ворожим воякам довелось втікати.

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Безрезультатний штурм окупантів

Як видно на кадрах, російську піхоту прикривала бронетехніка. Однак танки та бронемашини, а також підтримка артилерії та авіації не допомогли загарбникам.

Урятуватися вдалося не всім – на полі бою залишилось близько півсотні тіл загарбників, які приперлися до України із бурятського міста Кяхта,

– написав телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

Відомо, що йдеться саме про бійців 37 окремої гвардійської мотострілецької Будапештської Червонопрапорної, ордена Червоної Зірки Донської козацької бригади імені Є. А. Щаденка.

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Ситуація на полі бою

У Генштабі Збройних Сил інформували 13 листопада, що ворог намагався атакувати позиції Сил оборони:

на Куп'янському напрямку в районах таких населених пунктів: Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Кислівка Харківської області – ЗСУ відбили 11 атак;

на Лиманському напрямку біля Новоєгорівки Луганської області – захисникам вдалось відбити 4 атаки;

на Бахмутському напрямку в районах Дубово-Василівки, східніше Кліщіївки та Андріївки Донецької області – українські воїни відбили близько 10 атак;

на Авдіївському напрямку південно-східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного Донецької області – було відбито 17 атак;

на Мар'їнському напрямку в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області;

на Шахтарському напрямку поблизу Старомайорського Донецької області – українські воїни відбили 2 атаки.

Водночас наші захисники продовжують контрнаступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Зокрема, знищують особовий склад противника та закріплюються на нових рубежах. На Херсонському напрямку ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу.