Відчувають силу правди: окупанти зламали кілька проукраїнських телеграм-каналів Мелітополя

Російські загарбники намагаються обмежити доступ до правди й об'єктивної інформації на тимчасо окупованих територіях. Агресор хоче змусити місцевих жителів споживати виключно ворожу пропаганду.

Так, минулої ночі росіяни зламали кілька проукраїнських чатів Мелітополя у телеграмі. Зокрема, популярного місцевого сайту "РІА Мелітополь".

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Вийдіть зі зламаних телеграм-каналів

Ворог зламав пабліки, які з першого дня війни невтомно доносили жахливу правду про життя на тимчасово окупованих територіях і постійно отримували погрози від окупантів, наголосив міський голова Мелітополя.

Все, що ви зараз бачите у групах, – дії ворога. Власники каналів не мають доступу до адміністрування,

– підкреслив Іван Федоров.

Також міський голова закликав подбати про особисту безпеку.

"Вийдіть зі зламаних чатів та відпишіться від зламаних новинних груп. Новини окупованого півдня України можна читати на сайті "РІА Мелітополь" (РІА – Південь) та на телеграм-каналі "РІА – Південь", – зазначив Федоров.

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Зверніть увагу! У травні російські хакери атакували сайт 24 Каналу. Окупанти почали оперативно публікувати фейкові новини погрозами Володимиру Зеленському та українському народу. Що показово, ця атака відбулася напередодні публікації великого розслідування про російського агента ГРУ. Втім, ми оперативно відбили цю атаку.

Так-от, як би не старалися російські загарбники, вони не зможуть зупинити поширення правди. Ворог приречений на поразку. Тож до чого б не вдавалися росіяни, Україна переможе, а всі воєнні злочинці отримають справедливе покарання.