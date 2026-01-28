Пити хочуть зараз: полковник запасу назвав нову ціль росіян на Донеччині

Росіяни активізували обстріли Слов'янська та Краматорська і просунулися у Васюківці, але головне завдання окупантів – вийти на Райгородок для відновлення каналу Сіверський Донець – Донбас, бо у Донецьку понад пів року немає води.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що росіяни зменшили наступальні операції, сподіваючись на тиск Трампа щодо ЗСУ.

Дивіться також: Росіяни готуються до нового удару, розвідка дає інформацію щодо цього, – Зеленський

Чому росіяни намагаються зайти на Райгородок?

У селищі Райгородок на схід від Слов'янська починається штучний водотік Сіверський Донець – Донбас.

Їхнє основне завдання – відновити цей канал з чотирма станціями. З Райгородка через Часів Яр, Торецьк, Горлівку до Верхньокам'янського водосховища подавалися мільйони тонн води, без якої на Донбасі нормального життя ніколи не було,

– сказав Світан.

Води в Донецьку нема з літа 2025 року. Росіяни використали запаси з всіх водосховищ на Донбасі. Тижнями немає води, а коли почалися морози, почали возити бочки. Вода мерзне і розриває труби в будинках. До того ж привезена вода коштує набагато дорожче.

Окупанти запустили в водопровідні мережі шахтну воду, яка роз'їдає метал і повністю зруйнувала водопровід на Донбасі.

Важливо! Окупаційна влада в Донецьку використовує шахтну воду з важкими металами для побутових потреб і планує легалізувати це навесні, попри ризики для здоров'я жителів через критичну нестачу води.

Чому Росія згортає наступ на Слов’янськ і Краматорськ?

Росіяни зменшили кількість наступальних операцій по Слов'янсько-Краматорському напрямку, сподіваючись на геополітичного тиску Трампа на українські війська.

За словами експерта, президент США домовився з Путіним витіснити українські війська з Донбасу, щоб Україна сама звідти пішла.

Тому наступальні операції зараз в основному проводяться на Запорізькому напрямку. Райгородок залишили, бо вода потрібна, і чим швидше, тим краще. Чим закінчаться всі ці політичні процеси – велике питання. А російські окупанти в Донецьку пити хочуть зараз, а ми будемо їх вибивати,

– підсумував Світан.

Що ще відомо про ситуацію в Донецькій області?