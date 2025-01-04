Постійно маневрує: офіцер розповів про зміни тактики ворога та вказав на важливу особливість

Ситуація в зоні відповідальності бригади "Рубіж" є напруженою. Противник намагається застосовувати абсолютно всі свої наступальні можливості для того, щоб вклинитися в лінію оборони українських захисників.

Про це в розмові з 24 Каналом розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк, уточнивши, що російські загарбники використовують піхоту, військову техніку, авіацію, артилерію, FPV-дрони з вибухівкою. Останні – найбільше зараз надокучають українській піхоті, яка є бар'єром, що не дозволяє росіянам просуватися вглиб лінії оборони ЗСУ.

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Ворог збільшив піхотні групи

Якщо раніше противник намагався діяти виключно малими піхотними групами, то тепер, зі слів Черняка, його тактика суттєво змінилася. З плином часу російське командування усвідомило, що діяти звичним способом неефективно.

Тому ворог постійно маневрує між тим, як наступати до наших позицій. Раніше це були малі групи по 2 – 3 особи. Згодом вони стали більшими. Ворог почав атакувати в складі підрозділів,

– озвучив Черняк.

Зараз росіяни використовують малі піхотні групи в основному для того, щоб виявити позиції української піхоти. В цьому особливість поведінки російських окупантів. Якщо в арміях інших країн цю функцію виконують дрони, то в російській, зі слів Черняка – жива сила.

Своїх солдатів, чиє життя для Росії не вартує нічого, командування підводить безпосередньо до позицій ЗСУ. Потім спостерігає, де вони зазнають вогневого ураження з боку українських Сил оборони, після чого по цьому периметру починає працювати абсолютно все російське озброєння.

Зараз противник полюбив тактику максимального вогневого ураження певної невеличкої ділянки фронту. Якщо раніше він намагався тиснути рівномірно по всій лінії бойового зіткнення, то нині обирає пріоритетну вогневу позицію,

– зазначив Черняк.

Такою може стати, наприклад, бліндаж з українськими піхотинцями, куди ворог кидає всі наявні в нього види озброєння. Зі слів офіцер бригади "Рубіж", вдаючись до такої тактики, противник сподівається створити для себе 100 метрів повністю знищеної місцевості, щоб в певній точці прорвати українську лінію оборони та просунутися вглиб.

Проте досі ця тактика російським окупантам бажаних результатів не приносить, хоча й доставляє чимало проблем українським захисникам.

Збір на авто

Аби посилити оборонну спроможність наших військових, зараз триває збір коштів на придбання авто для бригади НГУ "Рубіж". Автомобілі в зоні бойових дії – це розхідний матеріал, термін використання якого, зі слів Черняка, не є тривалим. Він зауважив, що погодні умови зараз не зимові, дістатися на більшість позицій є можливим тільки на бронетехніці.

Але погода змінюється, маємо бути готові до цього. Автівка служить для перевезення боєкомплекту, провізії, зміни особового складу на позиціях, оскільки вона швидше пересувається, є маневровою. До того ж авто можна обладнати системою РЕБ,

– пояснив Черняк.

Задонатити можна на карту: 4441 1111 2821 7100 або на банку через QR-код.