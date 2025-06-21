Авіаексперт спрогнозував, на чому Росія робитиме акцент під час нових атак

Останні масовані атаки показали, що росіяни змінили кількісне використання крилатих та балістичних ракет. Надалі вони більшою мірою застосовувати іншу зброю.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що на сьогодні у Росії суттєво зменшились можливості використовувати стратегічну авіацію через скорочення її кількості. Під час масованої атаки 17 червня ворог запустив лише крилатих ракет Х-101.

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25 тисяч північнокорейців – це дуже багато

Криволап наголосив, що раніше окупанти були здатні застосувати майже 90 одиниць Х-101. Водночас українські сили уражають 90 – 95% цих ракет.

Росіяни вирішили, що дешевше буде модернізовувати "Шахеди" та змінити тактику завдання ударів, зробивши основне навантаження саме на них,

– пояснив авіаексперт.

Ворог під час масованих атак, за його словами, концентрує "Шахеди" на одному напрямку, а потім додає приблизно 10 крилатих ракет і ще завдає ударів балістикою – "Кинджалом" або "Іскандером".

Зверніть увагу! КНДР, імовірно, відправить до 25 тисяч своїх громадян до Росії, де вони працюватимуть на заводі з виробництва "Шахедів". Він розташований у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в Татарстані. Північна Корея зацікавлена в такій співпраці, адже в обмін росіяни навчать північнокорейців управляти БпЛА.

Водночас росіяни здатні виробляти не більше ніж 90 "Шахедів" на добу. Якщо вони, на думку авіаексперта, залучать 25 тисяч північнокорейців для виробництва дронів, тоді можна очікувати, що впродовж пів року вони розгорнуть це виробництво і матимуть можливості виробляти більше "Шахедів", ніж виготовляють зараз.

Цифра 25 тисяч робітників – дуже велика. Якщо вони навіть працюватимуть у три зміни, це буде масштабне підприємство з виробництва дронів,

– підкреслив Костянтин Криволап.

Він додав, що це має бути великий промисловий комплекс – таких великих в Україні було не дуже багато, зазвичай кількість працівників складала 10 – 15 тисяч. Тому 25 тисяч північнокорейців – це дуже багато для виробництва "Шахедів".

Зазначимо, що Володимир Зеленський заявив, що Україна у співпраці із партнерами по НАТО нарощує обсяги виробництва дронів-перехоплювачів "Шахедів". За словами президента України, кілька "вітчизняних підприємств – а відповідно, видів дронів – дають результати".