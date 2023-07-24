Росіяни "промацали" найефективніший тип ударів по об'єктах енергетики взимку

Російський ракетний обстріл Одеси в ніч на 23 липня слід сприймати крізь призму тих даних, які озвучив представник ГУР Міноборони Скібіцький – що перед початком нової кампанії ударів росіяни провели модернізацію своїх ракет П-800 "Онікс" та ракет Х-22 з переробкою в Х-32.

Промаху в Одесі не було

Якщо загалом, то виходить, що в обох ракетах росіяни встигли покращити надійність їх бортових систем і точність влучання.

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Якщо у випадку саме з Х-22 – то там взагалі мова ледь чи не про повну заміну "начинки", після якої виріб під індексом Х-32 має летіти на дальність взагалі від 600 кілометрів. Завдяки новій електроніці ракета має влучати зі значно меншою похибкою, аніж її радянська попередниця.

Іншими словами, окупанти вночі на 23 липня влучили в Одесі саме туди, куди били. Варіант начебто "промаху" ракет Х-22 (вони ж тепер Х-32) насправді можна й не розглядати.

Окремий жах ситуації полягає не тільки в масштабах руйнувань для цивільної інфраструктури та культурних пам'яток Одеси. А й у тому, що так російські військові заодно "намацали" найбільш ефективний формат майбутніх ударів по енергетичній інфраструктурі, які можуть бути осінню – взимку.

Тобто комбінацією дозвукових та надзвукових ракет проривати нашу ППО на вузькому відтинку, цілячись в критичну інфраструктуру саме окремого регіону (чи окремих регіонів), а не країни загалом.

Тим більш, що подібний підхід, на жаль, ми вже можемо спостерігати на прикладах, коли росіяни "Шахедами" б'ють по Сумах чи прикордонних районах Сумщини та Чернігівщини, де об'єктивно мало можливостей збивати "летючі мопеди".

Навряд чи великою втіхою може бути фіксація того факту, що нашій ППО в ніч на 23 липня вдалось збити хоча б дозвукові крилаті ракети типів "Калібр" та "Іскандер-К" (вони ж Р-500, вони ж 9М728/729), які летіли на Одесу буквально з дистанції пістолетного пострілу і карколомній траєкторії, що навряд чи лишала достатньо часу на реакцію.

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Бо, наприклад, під час ударів по інфраструктурі Одещини 21 липня росіяни відстріляли 8 дозвукових крилатих ракет:

одну Х-59;

три "Калібри";

чотири "Іскандер-К".

Також було 6 надзвукових ракет "Онікс". Жодну з цих крилатих ракет збити тоді не вдалось.

Справжня мета ударів по Півдню зовсім інша

Окремо пригадаймо, що 21 липня росіяни також обстріляли "важливий інфраструктурний об'єкт" в Білгород-Дністровському. Їх там два. Вони розташовані поруч, жоден з них зараз не має ролі для зернового експорту України, але має роль для забезпечення транспортної зв'язності Одеської області загалом.

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У росіян насправді значно ширша мета в нинішніх ракетних ударах по Одесі та Півдню загалом, аніж просто максимальне знищення потужностей для перевалки зерна. Росіяни хочуть психологічно залякати і придушити наші можливості, опиратись можливим заходам Чорноморського флоту Росії по прямій блокаді наших морських портів.

Тим більш, що іноді росіянам вдається працювати хірургічно для досягнення цієї мети, прикриваючи свої слабкості.