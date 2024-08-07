Український штурман спростував брехню, що росіяни не знають, які міста бомбардують

Російські військові, які скидають бомби на мирні українські міста, насправді добре знають, про які цілі йдеться. Екіпаж завжди перевіряє це перед вильотом.

Зокрема ті, хто вдарив по маріупольському драмтеатру, абсолютно точно знали, куди вони кидають бомби. Про це в інтерв'ю розповів штурман Су-24М Сергій Вербицький.

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Росіяни знають, куди скидають бомби

За його словами, російські бомбардувальники зараз взагалі нічого не бояться та кидають бомби за межами дії української системи протиповітряної оборони.

На початку вторгнення, коли Україні не вистачало засобів ППО, росіяни залітали на нашу територію і кидали бомби над ціллю.

При цьому, коли їх брали в полон, розказували: "Я ж не знав, що тут місто. Мені просто сказали ціль". Це казки для наївних,

– сказав підполковник.

Штурман наголосив, що екіпаж, який летить виконувати завдання з бомбардування, не може не подивитися, що це за ціль і де вона: в місті чи ні.

Екіпаж у будь-якому разі це перевіряє. Вони все знали. Вони розуміли, що летять бомбити міста. Ті, хто бомбив маріупольський драмтеатр, абсолютно точно знали, куди вони кидають бомби,

– підсумував Сергій Вербицький.

До слова, вранці 6 серпня Росія вчергове обстріляла Харків. Від удару "Іскандером" постраждала поліклініка та інші об'єкти цивільної інфраструктури міста.