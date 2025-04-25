Росія вщент зруйнувала у Павлограді базу медбатальйону "Госпітальєри"

Росія 25 квітня вдарила по місту Павлоград на Дніпропетровщині. Там вона знищила базу медичного батальйону "Госпітальєри".

Приміщення зруйноване вщент. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на засновницю батальйону Яну Зінкевич.

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Відкрито збір на нову базу

За час своєї діяльності база прихистила не одного парамедика, військового та переселенця.

Там було ціле наше насичене любов'ю і єдністю життя, а тепер – попіл, руїни, скло і тиша, яка кричить невимовним болем. Там була пам'ять про наших полеглих Госпітальєрів, артефакти їхнього безцінного життя і подвигу, яких теж уже нема,

– написала Яна Зінкевич.

Вона уже відкрила збір на 20 мільйонів гривень для нової бази.

Нагадаємо, що уночі 25 квітня російські окупанти атакували "Шахедами" Дніпропетровщину. Серед постраждалих населених пунктів був Павлоград, 3 людей загинули і 14 дістали поранення. Серед загиблих шахтар-комбайнер Олексій Хлібець та його 15-річна донька Валерія. Дружина загиблого отримала важкі поранення, за її життя борються лікарі.