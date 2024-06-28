Окупанти нищать Часів Яр вогнеметними системами "Солнцепек": моторошні кадри обстрілів

Російські війська продовжують знищувати Часів Яр Донецької області. Противник нещадно б'є по місту, використовуючи системи "Солнцепек".

Відповідне відео опублікували Сухопутні війська в четвер, 27 червня.

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Росіяни обстрілюють Часів Яр "Солнцепеками"

У Сухопутних військах показали, як ворог нищить Часів Яр "Солнцепеками". Там зазначили, що воїни 24 ОМБр імені короля Данила тримають населений пункт та знищують загарбників. Наразі найбільш запеклі бої тривають у районі каналу Сіверський Донець – Донбас.

Щоб вибити звідти українських військових росіяни стирають місто важкими вогнеметними системами "Солнцепек",

– написали у Сухопутних військах.

Там зазначили, що тяжкі вогнеметні системи ТОС-1А, що використовують термобаричні боєголовки, мають "суттєвий нищівний ефект", адже мають потужнішу силу ураження і вибухову хвилю, ніж звичайні вибухові речовини такого ж розміру.

У Сухопутних військах підкреслили, що використання таких вогневих систем заборонено Женевською конвенцією через невибірковий характер їхньої дії.

Світ має це бачити. Фіксуємо кожен злочин окупантів. Помстимось!,

– йдеться в повідомленні.

Окупанти нищать Часів Яр "Солнцепеками": дивіться відео