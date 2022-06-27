Росіяни знищують Лисичанськ з авіації та артилерії, точаться бої, – Гайдай

Російські окупанти атакують Лисичанськ із Попаснянського напрямку, у місті багато пошкодженого житла та інфраструктури.

Ворог штурмує Лисичанськ

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він зауважив, що напередодні штурмова авіація ворога завдала ударів по Лисичанську та Вовчоярівці. У Вовчоярівці наразі точаться бої.

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У Лисичанську, Вовчоярівці, Лоскутівці та Верхньокам'янці росіяни не припиняють руйнувати житло, промислові та адміністративні об’єкти. Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає,

– зазначив Гайдай.

Росіяни намагалися атакувати у районі Верхньокам'янки, але змушені були відійти – "не всі з них це змогли зробити самостійно".

Росіяни нищать цивільну інфраструктуру

Голова ОВА наголосив, що у Лисичанську руйнувань зазнали щонайменше 5 багатоповерхівок, в одній із яких вигоріли одразу 10 квартир. На одній із вулиць були знищені одразу 6 приватних будинків.

Також росіянами обстріляна територія автовокзалу, будівлі Свято-Митрофанівського храму, храму Святої Великомучениці Варвари, одне із підприємств, приміщення прикордонного загону та одну з адмінбудівель.

Вони намагаються блокувати місто з півдня, при цьому нищать все що є, куди може дістати їхня артилерія та системи залпового вогню. Тримаємо оборону Лисичанська,

– додав Гайдай.

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Ворог намагається блокувати ЗСУ в Лисичанську. Для цього вони масовано атакують південні околиці міста.

На Краматорському напрямку противник не вів активних бойових бій. Водночас обстріляв із артилерії райони Райгородка та Маяків.

На авдіївському, курахівському, новопавлівському та запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли позицій наших військ із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

Росія збільшує кількість артилерії неподалік від Лисичанська, щоб підтримати наступальні дії та захопити місто.