Винищують унікальні види тварин, – Гуменюк сказала, що росіяни роблять в заповідниках

Росіяни знищують природні заповідники на тимчасово окупованій території Херсонщини. Ворог розміщує там техніку та полює на унікальні види тварин.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона наголосила на наслідках дій окупантів.

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Росіяни знищують заповідники

На півдні України чимало заповідних територій. Від початку повномасштабної війни окупанти знищують їх. Так, Кінбурнська коса з її унікальними природніми ландшафтами фактично знищена, про що сказала Гуменюк. Окупанти переховуються у лісових насадженнях, викликаючи таким чином вогонь на себе. Це призводить до руйнування екосистем.

"Крім цього розміщення росіянами військової техніки на заповідних територіях призводить до знищення ґрунтів. Злиття пального, використання технічних масел – все це дуже сильно впливає", – додала вона.

Ба більше – окупанти не піклуються і про тварин. Вони полюють на унікальні види.

У 2023 році росіяни перетворили острів Джарилгач на полігон. Для цього вони засипали перешийок між островом та окупованою частиною Херсонщини. У серпні там розгорілася масштабна пожежа.

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