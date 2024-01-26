Винищують унікальні види тварин, – Гуменюк сказала, що росіяни роблять в заповідниках
Росіяни знищують природні заповідники на тимчасово окупованій території Херсонщини. Ворог розміщує там техніку та полює на унікальні види тварин.
Про це в ефірі 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона наголосила на наслідках дій окупантів.
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Росіяни знищують заповідники
На півдні України чимало заповідних територій. Від початку повномасштабної війни окупанти знищують їх. Так, Кінбурнська коса з її унікальними природніми ландшафтами фактично знищена, про що сказала Гуменюк. Окупанти переховуються у лісових насадженнях, викликаючи таким чином вогонь на себе. Це призводить до руйнування екосистем.
"Крім цього розміщення росіянами військової техніки на заповідних територіях призводить до знищення ґрунтів. Злиття пального, використання технічних масел – все це дуже сильно впливає", – додала вона.
Ба більше – окупанти не піклуються і про тварин. Вони полюють на унікальні види.
У 2023 році росіяни перетворили острів Джарилгач на полігон. Для цього вони засипали перешийок між островом та окупованою частиною Херсонщини. У серпні там розгорілася масштабна пожежа.
Як росіяни знищують заповідники в Україні: новини
- Росіяни окупували Біосферний заповідник "Асканія-Нова". У березні 2023 року стало відомо, що вони призначили свого "директора" та навіть внесли до російського "реєстру".
- У вересні 2022 року повідомлялося, що окупанти захопили 8 заповідників та 12 національних парків. Там ситуація критична. Зокрема, національний природний парк "Святі гори" на Донеччині росіяни знищили на 80%.
- Підрив Каховської ГЕС, який росіяни вчинили у червні 2023 року, теж завдав чималої шкоди природі. Каховське водосховище обміліло, а на його місці почав рости ліс.