Росіяни знову атакували Рівненщину: в ОВА розповіли про наслідки

Російські війська невпинно обстрілюють Україну та тероризують її мирне населення. Зранку 9 червня ворог повторно атакував Рівненську область.

У зв'язку з цим там працювала ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля.

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Які наслідки атаки на Рівненщину

За даними начальника Рівненської ОВА, наслідків для цивільної інфраструктури немає. Варто зауважити, що повітряну тривогу на Рівненщині оголосили о 08:56. Вже о 09:00 у Повітряних силах повідомили про рух ракет у напрямку області.

Як повідомляли моніторингові канали, цього разу росіяни застосували "Кинджали". Близько 09:07 на Рівненщині пролунали вибухи. Тоді як о 09:32 в області оголосили відбій загрози.

Нагадаємо, що у ніч на 9 червня російські військові комбіновано атакували Рівненську область. Спочатку росіяни застосували "Шахеди", а трохи згодом запустили крилаті ракети та, попередньо, "Кинджали".

По ворожих цілях працювала українська ППО. Внаслідок атаки у Дубно пролунали вибухи. За даними моніторингових каналів, цієї ночі у межах Рівненської області зафіксували десятки ударних безпілотників.