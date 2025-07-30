Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині: маршрути поїздів змінили
- Росіяни атакували залізничну інфраструктуру у Дніпропетровській області, пошкоджено вокзал у Павлограді.
- Задля безпеки пасажирів та ремонту маршрути поїздів тимчасово змінені, постраждалих чи загиблих немає.
У ніч на середу, 30 липня, росіяни вкотре атакували залізничну інфраструктуру у Дніпропетровській області. Пошкоджень зазнав вокзал у Павлограді.
У зв'язку з цим низку маршрутів тимчасово змінили. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
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Що відомо про атаку?
Згідно з оприлюдненою інформацією, постраждалих чи загиблих серед пасажирів, чи працівників залізниці немає, оскільки всіх вдалося вчасно вивести в укриття. Водночас відомо про наслідки через удар.
За даними Укрзалізниці, внаслідок атаки пошкоджено вокзал у Павлограді, зокрема колії та контактну мережу. Для безпеки та можливості оперативно відремонтувати ушкодження змінили рух поїздів:
- №6272 курсуватиме за маршрутом Варварівка – Лозова (замість Синельникове-1 – Лозова).
- №6277 курсуватиме за маршрутом Лозова – Варварівка (замість Лозова – Дніпро).
- №7010 курсуватиме за маршрутом Камʼянське – Орлівщина (замість Камʼянське – Краматорськ).
- №6536 курсуватиме за маршрутом Запоріжжя-2 – Синельникове-1 (замість Запоріжжя-2 – Лозова).
Нагадаємо, вночі 18 липня росіяни також атакували Дніпропетровську область, поціливши в електротяг. Відомо про те, що машиніст загинув. Також, за даними Укрзалізниці, помічник машиніста зазнав поранення.