Росіяни знову атакують "Шахедами": які області під загрозою удару
Російські загарбники не припиняють терор цивільного населення України. У ніч на 11 січня окупанти вкотре запустили ударні дрони.
Де зараз "Шахеди" та які області під загрозою російської атаки, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
У Запорізькій області пролунали вибухи. У Запоріжжі прогриміли вибухи. Оголошена повітряна тривога по Запорізькій області. Голова ОВА уточнив, є загроза ударних дронів. Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну карту На Чернігівщині загроза застосування агресором ударних безпілотників із Сумщини. Російські дрони на півночі Сумщини. Курс південно-західний.
У Запорізькій області пролунали вибухи.
У Запоріжжі прогриміли вибухи.
Оголошена повітряна тривога по Запорізькій області. Голова ОВА уточнив, є загроза ударних дронів.
Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну карту
На Чернігівщині загроза застосування агресором ударних безпілотників із Сумщини.
Російські дрони на півночі Сумщини. Курс південно-західний.