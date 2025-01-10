Росіяни знову атакують "Шахедами": які області під загрозою удару

10 січня 2025, 20:37
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Автор: Юлія Муріна

Російські загарбники не припиняють терор цивільного населення України. У ніч на 11 січня окупанти вкотре запустили ударні дрони.

Де зараз "Шахеди" та які області під загрозою російської атаки, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

21:32, 10 січня

У Запорізькій області пролунали вибухи.

21:13, 10 січня

  • БпЛА на Чернігівщині, курс на захід.
  • БпЛА на Харківщині, напрямок західний.
  • БпЛА на півдні Харківщини, курс на Дніпропетровщину.
  • БпЛА на півночі Донеччини, напрямок на Харківщину.
  • БпЛА на Запоріжжі, курс на Дніпропетровщину.
21:02, 10 січня

У Запоріжжі прогриміли вибухи.

20:48, 10 січня

Оголошена повітряна тривога по Запорізькій області. Голова ОВА уточнив, є загроза ударних дронів.

20:44, 10 січня

Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну карту

20:32, 10 січня

На Чернігівщині загроза застосування агресором ударних безпілотників із Сумщини.

20:11, 10 січня

Російські дрони на півночі Сумщини. Курс південно-західний.