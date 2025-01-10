Росіяни знову атакують "Шахедами": які області під загрозою удару

Російські загарбники не припиняють терор цивільного населення України. У ніч на 11 січня окупанти вкотре запустили ударні дрони.

Де зараз "Шахеди" та які області під загрозою російської атаки, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Читайте також "Тікала від вибуху": на Київщині російський дрон вбив матір 2-річної дівчинки

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.