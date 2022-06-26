Росіяни знову обстріляли Чугуїв: попередньо – є поранений та загиблі
26 червня 2022 , 22:18Читать новость на русском
Джерело:Наталія Попова
Російські окупанти обстріляли Чугуїв, що на Харківщині. Внаслідок атаки росіян постраждали та загинули люди.
Відповідну інформацію повідомила голови Харківської ОВА Наталія Попова. Обстріл трапився 26 червня.
Зауважте Окупанти обстріляли будинок і лікарню у Харкові, також спалили 5 машин
Росіяни обстріли Чугуїв: є постраждалі та жертви
Внаслідок обстрілу росіянами Чугуєва попередньо: 1 – поранений, 2 – загинуло,
– повідомила Попова.
Мер Чугуєва Галина Мінаєва підтвердила, що внаслідок обстрілу з боку агресора загинули двоє наших мешканців та один отримав поранення.
…