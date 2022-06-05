Росіяни знову обстріляли Криворізький район: зруйновані житлові будинки

Ніч та ранок на Дніпропетровщині були напружені через постійні повітряні тривоги. Під ворожі обстріли знову потрапив Криворізький район.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. За його даними, артилерія окупанта ударила по Зеленодольській громаді.

Важливо Зранку російська крилата ракета критично низько пролетіла над Південноукраїнською АЕС

Внаслідок цього є руйнування житлових будинків у двох селах. Інформацію щодо постраждалих наразі уточнюють.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що окупанти поцілили по селах:

Велика Костромка,

Мала Костромка.

Там є влучання в житлові будинки, постраждалих немає.

Вдарили і по прикордонних територіях Широківської громади. Влучили у поля. В інших громадах Дніпропетровщини протягом ночі все було тихо. Російських окупаційних військ в області немає. Віримо у ЗСУ, Україна переможе,

– наголосив він.

Обстріл Києва

У Дніпрі місцеві мешканці бачать дим в одному з районів міста. У ДСНС повідомили, що він є наслідком пожежі на приватному підприємстві. Зазначається, що пожежа спалахнула близько 16:30 3 червня у металевому ангарі. Згодом там вибухнули газові балони.

Додамо, що зранку 5 червня російські війська продовжили обстрілювати українські міста. Внаслідок ворожого "прильоту" по Києву одна людина отримала поранення. Ворожі ракети поцілили по об'єктах інфраструктури. Загалом ворог вдарив по:

Дарницькому,

Дніпровському районах столиці.

На цей час жертв у результаті ракетних ударів по об'єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки.

Скільки ракет залишилося у Росії

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні за 4 червня сказав, що загальна кількість різних російських ракет, застосованих проти України, вже сягнула 2503 снарядів. У переважній більшості вони гатять по об'єктах цивільної інфраструктури, будинках, школах та навіть пологових.

Точну кількість ракет, які ще залишилися у країни-агресорки, назвати важко. Але ще наприкінці квітня заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що запаси Росії скоротилися більш ніж вдвічі.

"Вони виснажуються щодо особового складу, але у них ще достатньо ракет, щоб завдати серйозної шкоди, цього вистачить на кілька місяців", – підсумувала Маляр.

Зеленський сказав, скільки ракет Росія вгатила по Україні станом на 4 червня: дивіться відео