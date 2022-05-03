Росіяни знову обстрілюють центр Харкова: мешканців просять до кінця дня бути в укриттях

Російські окупанти вкотре обстрілюють центр Харкова. Мешканців кількох районів просять не покидати укриттів.

Райони Павлового Поля та Олексіївки під обстрілами

Про обстріли повідомив Департамент цивільного захисту. У відомстві просять людей бути в укритті впродовж усього дня.

Увага Карта бойових дій станом на 3 травня: яка ситуація на фронті

Російські війська продовжують обстрілювати центр Харкова, райони Павлового Поля та Олексіївки. Жителів цих районів просять терміново спуститися в укриття і не покидати їх без нагальної потреби протягом усього дня,

— йдеться у повідомленні.

Сьогодні зранку окупанти уже обстрілювали Харківщину. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на одному з підприємств. Внаслідок обстрілу загинув 46-річний працівник, який на той час перебував на території підприємства.

Росіяни обстрілюють Харківщину реактивними системами

Вчора ворог теж завдав по Харкову два удари із реактивних систем залпового вогню та здійснили один артилерійський обстріл. Внаслідок атак були пошкоджені цивільні об'єкти на Північній Салтівці. Поранення отримали 2 людей.

1 травня внаслідок 5 артилерійських обстрілів Харкова загинуло троє людей, ще вісім мирних мешканців міста отримали поранення.

Окупанти не можуть покращити свої позиції

Напередодні українські військові звільнили від окупантів селище Руська Лозова, що у Харківській області. Саме звідти російські загарбники здійснювали артилерійський обстріл міста. Сталося це ще 29 квітня. Однак бої в селищі тривали й наступні декілька днів. 2 травня українським військовим вдалося там закріпитися.

Водночас влада Харкова все ще просить мешканців міста і надалі уважно ставитися до повітряних тривог. Та й загалом, без потреб не покидати безпечних місць.

До слова, очільник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про наслідки вторгнення росіян у ще одне селище на Харківщині – Слатине. Із 6,5 тисяч людей, які жили тут до вторгнення, зараз залишилося менш як 200 мешканців".

Дивіться відео про ситуацію на Північній Салтовці