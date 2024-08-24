Росіяни знову цинічно вдарили по Костянтинівці: є жертви та поранені
Джерело:Донецька обласна прокуратура
Ворог вранці обстріляв Костянтинівку. П'ятеро людей загинуло, ще кілька людей отримали поранення.
24 серпня об 11:46 окупанти, ймовірно, з артилерії вдарили по Костянтинівці. Ворог влучив у житловий квартал.
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Є жертви і поранені
Внаслідок ворожої атаки дістали тілесні ушкодження, несумні з життям, п’ятеро містян – троє чоловіків та двоє жінок.
З пораненнями різного ступеня тяжкості до медичних закладів доставлено чоловіка і чотирьох жінок. Наразі їм надається кваліфікована медична допомога.
Остаточна кількість постраждалих встановлюється.
Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін на тлі трагедії закликав жителів Костянтинівки до евакуації.
До слова, у Козачій Лопані на Харківщині завершилися пошуково-рятувальні роботи. Тіла двох жінок деблокували з-під завалів селищної ради.