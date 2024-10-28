Росіяни знову вдарили по енергетиці в Сумській області

Росія вдарила по енергетичних об'єктах на Сумщині. Вороги атакували дронами-камікадзе типу "Шахед".

Повітряна тривога у Сумській області триває ще з 18:55 27 жовтня та станом на 7:20 28 жовтня. У Сумській ОВА розповіли, що ворог атакував Конотопський район.

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Що відбувається на Сумщині

Сьогодні, 28 жовтня, ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району, застосувавши БпЛА типу "Шахед",

– заявили в ОВА.

Там пояснили, що станом на 7:18 28 жовтня на місці працюють всі необхідні служби, проводять відновлювальні роботи.

Внаслідок протиповітряних боїв підрозділи ППО Сухопутних військ та Повітряних сил ЗСУ знищили 6 ворожих "Шахедів". З початку року – 406 російських безпілотників.

Варто зауважити, що Росія з вечора 27 жовтня атакувала Сумщину не тільки дронами, а й керованими авіаційними бомбами.

До речі, світло в Сумах зникло після опівночі 28 жовтня. Зокрема, про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він додав, що зараз, окрім атак на фронті, ворог застосовує все, що може для ударів по тилу.