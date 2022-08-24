росіяни вдруге за ніч вдарили по Запоріжжю: атакували інфраструктурний об'єкт

Окупаційні війська росії вдруге за ніч на 24 серпня завдали удару по Запоріжжю. Вони атакували інфраструктурний об'єкт обласного центру.

Інформацію про удар підтвердив секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв. Про повторні вибухи жителі Запоріжжя писали приблизно о 4 годині ранку. Саме тоді ворожі війська завдали удару по одному з районів міста.

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На місце удару направили екстрені служби

Наразі не повідомляють, який саме об'єкт інфраструктури атакованих. На місці негайно направили всі екстрені служби. Станом на 5 годину ранку інформація щодо постраждалих уточнюється.

росіяни вдарили по місту під час першої тривоги за ніч, яка тривала понад 4 години. А перші удари по місту були ще після опівночі. Тоді ракети окупантів поцілили в інфраструктурний об'єкт у Шевченківському районі та неподалік Комунарського району. Голова Запорізької ОВО Олександр Старух згодом повідомив, що внаслідок першого ракетного обстрілу жертв не було.

Де ще лунали вибухи в ніч на 24 серпня

Загалом на Півдні та Сході України цієї ночі було вкрай неспокійно. У багатьох регіонах оголошували тривогу кілька разів. Жителі Дніпра під час перебування в укриттях чули вибухи в місті приблизно о пів на 4 годину ранку. Такі ж повідомлення надходили в перші хвилини Дня Незалежності з Харкова. Згодом мер міста Ігор Терехов підтвердив, що є "прильоти" в Новобаварському районі.

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