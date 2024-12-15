Росіяни знову запустили по Україні понад 100 дронів: скільки збила ППО

У ніч на 15 грудня російські загарбники вкотре масовано атакували Україну ударними дронами. Окупанти запустили понад сотню безпілотників.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте у нашому телеграмі.

Скільки "Шахедів" збили сьогодні, 15 грудня

З 19:00 14 грудня й протягом ночі окупанти атакували Україну зенітною керованою ракетою С-300, 108 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Райони пусків – Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово.

Зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони відбивали повітряний напад агресора.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів,

– заявили в Повітряних силах.

Також військові уточнили, що оборонці неба збили ворожі дрони в Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій і Дніпропетровській областях.

Через активну протидію Сил оборони 49 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), ще 3 – повернулось у Росію,

– зазначили в Повітряних силах.

Скільки дронів збили вночі 15 грудня / Інфографіка Повітряних сил

Через падіння збитих безпілотників пошкоджено об'єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, авто та майно громадян у кількох регіонах України. Постраждалим надають допомогу.

Зауважимо, напередодні, вночі 14 грудня, Росія запустила по Україні 132 ударних дрони. 13 грудня ще більше, 193 безпілотники.