Росіяни знову запустили "Шахеди": де лунає тривога

31 травня 2024, 23:21
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У ніч проти 1 червня російські загарбники вкотре запустили свої безпілотні літальні апарати. Йдеться про ударні дрони-камікадзе типу "Шахед".

У Повітряних силах попередили про небезпеку. Які області атакує ворог, де наразі існує загроза ракетного удару – передає 24 Канал.

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23:59, 31 травня

Станом на зараз повітряну тривогу оголошено для Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Херсонської та Харківської областей.

23:44, 31 травня

Повітряні сили застерігають про:

  • БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
  • БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс західний/північно-західний.
  • Декілька груп БпЛА в південній частині Миколаївської області, курс західний.
  • БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Білгород-Дністровський район).
23:31, 31 травня

Де тривога станом на цю хвилину

23:12, 31 травня

Повітряні сили повідомляють про БпЛА, які рухаються з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області.

23:09, 31 травня

"Шахеди" на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс західний або північно-західний. Водночас фіксуються дрони-камікадзе з Херсонщини, які рухаються курсом на Миколаївщину.

22:43, 31 травня

Повітряні сили повідомляють про БпЛА в східній частині Миколаївської області. "Шахеди" рухаються у північно-західному напрямку.

22:15, 31 травня

БпЛА типу "Шахед" спостерігаються на Херсонщині, курс дронів – північно-західний.

Автор: Маргарита Волошина