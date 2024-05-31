Росіяни знову запустили "Шахеди": де лунає тривога

У ніч проти 1 червня російські загарбники вкотре запустили свої безпілотні літальні апарати. Йдеться про ударні дрони-камікадзе типу "Шахед".

У Повітряних силах попередили про небезпеку. Які області атакує ворог, де наразі існує загроза ракетного удару – передає 24 Канал.

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