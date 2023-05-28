Росіяни знову запустили "Шахеди", працювала ППО: у Києві та низці областей оголошували тривогу

У Києві та низці областей України в ніч проти 28 травня пролунала повітряна тривога. Причиною цього став запуск дронів-камікадзе "Шахед". Відомо про роботу ППО.

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Відомо, що в ніч проти 28 травня окупанти запустили дрони "Шахед" з кількох напрямків.

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Що відомо про атаку дронами

Відбій повітряної тривоги у Києві та області.У всіх регіонах, окрім Київщини, оголосили про відбій тривоги.. Відбій у Вінницькій області. "Червоні" ще 5 областей на захід від Києва, сама столиця та область.Відбій у Рівненській області та на Волині. Монітори зауважили, що неспокійно на Житомирщині – люди чують вибухи, працює ППО.Відбій у Чернігівській області. Монітори пишуть, дрони ще можуть бути на Київщині та Житомирщині.У кількох областях оголосили відбої – у Кіровоградській, Полтавській та Черкаській. Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив таке: "У Голосіївському районі локалізують пожежу на площі 700 метрів квадратних. Руйнування будівельних конструкцій – на загальній площі 1000 "квадратів". Рятувальники працюють із залученням найновіших засобів і технологій".Повітряна тривога триває у більшості областей. Про загрозу з повітря повідомляють у Києві та на Заході країни.ирени завили на Тернопільщині та Івано-Франківщині.Віталій Кличко актуалізував дані щодо Солом'янського району столиці. Внаслідок падіння уламків БпЛА госпіталізували жінку 35 років. Також загинув 41-річний чоловік."Сили ППО знищили вже понад 20 БпЛА, що рухалися на Київ. Але на столицю йде нова хвиля дронів. Залишайтеся в укриттях. Не нехтуйте своєю безпекою. Ніч буде складною", – Кличко.У КМВА зазначили, що в Голосіївському районі зафіксували падіння уламків на територію АЗС. Постраждалі – попередньо троє осіб, за попередніми даними одна особа загинула.

02:30 Віталій Кличко повідомив про:

Вибухи в Солом'янському районі. Служби прямують на місце.

У Святошинському районі працює ППО.

У Печерському районі пожежа на даху 9-поверхового будинку внаслідок падіння уламків БпЛА. Всі служби прямують на місце.

у КМВА зазначили, що у Києві працює ППО!ЗМІ повідомляють, що у Києві лунають вибухи.повітряна тривога у Чернівецькій області.ЗМІ повідомляють про вибухи на Житомирщині. Тим часом відбій оголосили на Миколаївщині.ЗМІ повідомляють, що у Сумській області пролунали вибухи.повітряна тривога на Харківщині.стало відомо, що сирени виють у Волинській області.Monitor пише: "По Півночі рухаються на Захід. Житомирщина / Рівненщина / Хмельниччина. Київ – поодинокі на підльоті. Полтавщина – блукають".сирени виють також на Рівненщині та Хмельниччині. Тим часом на Херсонщині вже відбій повітряної тривоги.

01:15 про повітряну тривогу повідомили мешканців Полтавської області.

У Monitor повідомляють, що БпЛА фіксують на:

Київщині / Житомирщині;

Черкащині / Полтавщині;

Вінниччині.

26 травня була масована атака

сирени виють на Черкащині та Вінниччині.ЗМІ повідомляють, що у Києві та Київській області лунають гучні вибухи.У КМВА зазначили, що повітряна тривога лунає. Відомо, що підступах до Києва роботу виконує ППО. Мешканців закликають перебувати в укриттях і не покидати їх до відбою.сирени чули у Києві та на Житомирщині.попереджають про загрозу з неба мешканців Сумщини.виють сирени на Дніпропетровщині та Київщині.за наявними даними, БпЛА літають над Чернігівщиною, Миколаївщиною та Кіровоградщиною.карта "почервоніла" ще на Чернігівську область.повітряну тривогу оголосили у Кіровоградській області.сирени лунають на Миколаївській і Херсонській області.стало відомо, що на Миколаївщині зафіксували БпЛА "Шахед".моніторинговий канал Monitor повідомив, що у бік Запорізької області летіли невстановлені цілі.

Зауважимо, що у ніч з 25 на 26 травня російські військові завдали масованої атаки. Під час неї використовували як крилаті ракети, так і балістичні та "Шахеди".

За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосували 17 ракет різних типів і 31 ударний дрон:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків Ту-95МС з району Каспійського моря;

7 зенітних керованих ракет С-300 / С-400 з району Токмак (тимчасово окупованої Запорізької області);

31 ударний БпЛА іранського виробництва "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків.

Збити вдалося 10 крилатих ракет, 23 дрони-камікадзе "Шахед". Також на брухт перетворили 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Мерлін-ВР".