Росіяни знову запустили "Шахеди", працювала ППО: у Києві та низці областей оголошували тривогу
У Києві та низці областей України в ніч проти 28 травня пролунала повітряна тривога. Причиною цього став запуск дронів-камікадзе "Шахед". Відомо про роботу ППО.
Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Відомо, що в ніч проти 28 травня окупанти запустили дрони "Шахед" з кількох напрямків.
Дивіться також Масована атака "Шахедами" на Київ: ППО знищила всі цілі на підході до столиці
Що відомо про атаку дронами06.24 Відбій повітряної тривоги у Києві та області.06.20 У всіх регіонах, окрім Київщини, оголосили про відбій тривоги.05.45. Відбій у Вінницькій області. "Червоні" ще 5 областей на захід від Києва, сама столиця та область.05.30. Відбій у Рівненській області та на Волині. Монітори зауважили, що неспокійно на Житомирщині – люди чують вибухи, працює ППО.05.05. Відбій у Чернігівській області. Монітори пишуть, дрони ще можуть бути на Київщині та Житомирщині.04.40. У кількох областях оголосили відбої – у Кіровоградській, Полтавській та Черкаській. Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив таке: "У Голосіївському районі локалізують пожежу на площі 700 метрів квадратних. Руйнування будівельних конструкцій – на загальній площі 1000 "квадратів". Рятувальники працюють із залученням найновіших засобів і технологій".04.00. Повітряна тривога триває у більшості областей. Про загрозу з повітря повідомляють у Києві та на Заході країни.03:11 Сирени завили на Тернопільщині та Івано-Франківщині.02:50 Віталій Кличко актуалізував дані щодо Солом'янського району столиці. Внаслідок падіння уламків БпЛА госпіталізували жінку 35 років. Також загинув 41-річний чоловік.02:39 "Сили ППО знищили вже понад 20 БпЛА, що рухалися на Київ. Але на столицю йде нова хвиля дронів. Залишайтеся в укриттях. Не нехтуйте своєю безпекою. Ніч буде складною", – Кличко.02:36 У КМВА зазначили, що в Голосіївському районі зафіксували падіння уламків на територію АЗС. Постраждалі – попередньо троє осіб, за попередніми даними одна особа загинула.
02:30 Віталій Кличко повідомив про:
- Вибухи в Солом'янському районі. Служби прямують на місце.
- У Святошинському районі працює ППО.
- У Печерському районі пожежа на даху 9-поверхового будинку внаслідок падіння уламків БпЛА. Всі служби прямують на місце.
01:15 про повітряну тривогу повідомили мешканців Полтавської області.
У Monitor повідомляють, що БпЛА фіксують на:
- Київщині / Житомирщині;
- Черкащині / Полтавщині;
- Вінниччині.
26 травня була масована атака
Зауважимо, що у ніч з 25 на 26 травня російські військові завдали масованої атаки. Під час неї використовували як крилаті ракети, так і балістичні та "Шахеди".
За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосували 17 ракет різних типів і 31 ударний дрон:
- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків Ту-95МС з району Каспійського моря;
- 7 зенітних керованих ракет С-300 / С-400 з району Токмак (тимчасово окупованої Запорізької області);
- 31 ударний БпЛА іранського виробництва "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків.
Збити вдалося 10 крилатих ракет, 23 дрони-камікадзе "Шахед". Також на брухт перетворили 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Мерлін-ВР".