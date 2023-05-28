Росіяни знову запустили "Шахеди", працювала ППО: у Києві та низці областей оголошували тривогу

28 травня 2023, 01:06
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У Києві та низці областей України в ніч проти 28 травня пролунала повітряна тривога. Причиною цього став запуск дронів-камікадзе "Шахед". Відомо про роботу ППО.

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Відомо, що в ніч проти 28 травня окупанти запустили дрони "Шахед" з кількох напрямків.

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Що відомо про атаку дронами

06.24 Відбій повітряної тривоги у Києві та області.06.20 У всіх регіонах, окрім Київщини, оголосили про відбій тривоги.05.45. Відбій у Вінницькій області. "Червоні" ще 5 областей на захід від Києва, сама столиця та область.05.30. Відбій у Рівненській області та на Волині. Монітори зауважили, що неспокійно на Житомирщині – люди чують вибухи, працює ППО.05.05. Відбій у Чернігівській області. Монітори пишуть, дрони ще можуть бути на Київщині та Житомирщині.04.40. У кількох областях оголосили відбої – у Кіровоградській, Полтавській та Черкаській. Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив таке: "У Голосіївському районі локалізують пожежу на площі 700 метрів квадратних. Руйнування будівельних конструкцій – на загальній площі 1000 "квадратів". Рятувальники працюють із залученням найновіших засобів і технологій".04.00.  Повітряна тривога триває у більшості областей. Про загрозу з повітря повідомляють у Києві та на Заході країни.03:11 Сирени завили на Тернопільщині та Івано-Франківщині.02:50 Віталій Кличко актуалізував дані щодо Солом'янського району столиці. Внаслідок падіння уламків БпЛА госпіталізували жінку 35 років. Також загинув 41-річний чоловік.02:39 "Сили ППО знищили вже понад 20 БпЛА, що рухалися на Київ. Але на столицю йде нова хвиля дронів. Залишайтеся в укриттях. Не нехтуйте своєю безпекою. Ніч буде складною", – Кличко.02:36  У КМВА зазначили, що в Голосіївському районі зафіксували падіння уламків на територію АЗС. Постраждалі – попередньо троє осіб, за попередніми даними одна особа загинула.

02:30 Віталій Кличко повідомив про:

  • Вибухи в Солом'янському районі. Служби прямують на місце.
  • У Святошинському районі працює ППО.
  • У Печерському районі пожежа на даху 9-поверхового будинку внаслідок падіння уламків БпЛА. Всі служби прямують на місце.
02:07 у КМВА зазначили, що у Києві працює ППО!02:06 ЗМІ повідомляють, що у Києві лунають вибухи.02:03 повітряна тривога у Чернівецькій області.02:01 ЗМІ повідомляють про вибухи на Житомирщині. Тим часом відбій оголосили на Миколаївщині.01:56 ЗМІ повідомляють, що у Сумській області пролунали вибухи.01:49 повітряна тривога на Харківщині.01:42 стало відомо, що сирени виють у Волинській області.01:37 Monitor пише: "По Півночі рухаються на Захід. Житомирщина / Рівненщина / Хмельниччина. Київ – поодинокі на підльоті. Полтавщина – блукають".01:35 сирени виють також на Рівненщині та Хмельниччині. Тим часом на Херсонщині вже відбій повітряної тривоги.

01:15 про повітряну тривогу повідомили мешканців Полтавської області.

У Monitor повідомляють, що БпЛА фіксують на:

  • Київщині / Житомирщині;
  • Черкащині / Полтавщині;
  • Вінниччині.
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сирени виють на Черкащині та Вінниччині.01:12 ЗМІ повідомляють, що у Києві та Київській області лунають гучні вибухи.01:10 У КМВА зазначили, що повітряна тривога лунає. Відомо, що підступах до Києва роботу виконує ППО. Мешканців закликають перебувати в укриттях і не покидати їх до відбою.01:05 сирени чули у Києві та на Житомирщині.00:55 попереджають про загрозу з неба мешканців Сумщини.00:44 виють сирени на Дніпропетровщині та Київщині.00:21 за наявними даними, БпЛА літають над Чернігівщиною, Миколаївщиною та Кіровоградщиною.00:17 карта "почервоніла" ще на Чернігівську область.00:11 повітряну тривогу оголосили у Кіровоградській області.00:09 сирени лунають на Миколаївській і Херсонській області.23:51 стало відомо, що на Миколаївщині зафіксували БпЛА "Шахед".23:05  моніторинговий канал Monitor повідомив, що у бік Запорізької області летіли невстановлені цілі.

26 травня була масована атака

Зауважимо, що у ніч з 25 на 26 травня російські військові завдали масованої атаки. Під час неї використовували як крилаті ракети, так і балістичні та "Шахеди".

За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосували 17 ракет різних типів і 31 ударний дрон:

  • 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків Ту-95МС з району Каспійського моря;
  • 7 зенітних керованих ракет С-300 / С-400 з району Токмак (тимчасово окупованої Запорізької області);
  • 31 ударний БпЛА іранського виробництва "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків.

Збити вдалося 10 крилатих ракет, 23 дрони-камікадзе "Шахед". Також на брухт перетворили 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Мерлін-ВР".

Автор: Назарій Лазур