Були впевненими в безкарності: військові знайшли телефон із "пригодами" окупантів в Циркунах

Селище Циркуни біля Харкова перебувало в окупації 72 дні. За цей час окупанти встигли перетворити його на декорацію до фільму жахів.

росіяни на тимчасово окупованих територіях забувають про будь-яку мораль та повністю піддаються стадному інстинкту. Ворог здатен нищити все, що трапляється на його шляху, навіть якщо це помешкання мирних українців, в якому вони самі ж вирішили пожити на час окупації.

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Що творили окупанти в Циркунах

Селище Циркуни, яке розташоване поблизу Харкова, перебувало в окупації 72 дні. Наші героїчні воїни 92 бригади зайшли в населений пункт вже після його звільнення.

Герої ЗСУ знайшли телефон, який російські окупанти вкрали у місцевих мешканців. росіяни були такими впевненими у своїй безкарності, що знімали свої гонки на вкрадених в українців машинах та інші мародерства, навіть не приховуючи облич.

Після окупації селище перетворилося на руїни. росіяни понищили навіть ті будинки, в яких жили самі. Окрім того, наші герої повідомили, що окупанти ставили розтяжки таким чином, щоб на них підривалися мирні мешканці.

Усіх російських окупантів, які були в Циркунах, вже ідентифікували. Згодом їм доведеться відповідати за те, що вони накоїли в Україні.

Окупанти в Циркунах: фото зі знайденого телефона

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