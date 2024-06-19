Намагаються не вперше: чому росіяни рвуться до Борової на Харківщині

Росіяни готують наступ у бік Борової Харківської області. Ворог наростив на ділянці фронту від Райгородки до Нововодяного ударний кулак.

Противник зосередив на цьому напрямку приблизно 10 тисяч бійців, 450 одиниць військової техніки, зокрема 200 артилерійських систем. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що окупанти не в перше роблять спроби просунутись на цьому напрямку.

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Накопичили черговий потенціал

Ворог планує вже досить давно реалізувати план щодо виходу на лівобережжя річки Оскіл.

Першочергова мета росіян – провести Лимано-Куп'янську вісь. Але зараз вони буксують в районі річки Жеребець – на Лиманському напрямку. Також противник загруз в районі Куп'янська. Особливо їх гальмує Синьківка – наш укріпрайон,

– пояснив військовий оглядач.

Росіяни, за його словами, неодноразово намагалися реалізувати прорив у напрямку Борової. Проте в більшості випадків ці спроби закінчились для них повним фіаско.

"Зараз вони накопичують черговий потенціал для нового прориву. Однак Сили оборони України до нього готові", – впевнений Олександр Коваленко.

Що відбувається у Боровій у Харківській області: дивіться на карті