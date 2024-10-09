Братчук спрогнозував, де росіяни зосередять зараз основні сили

Російські окупанти можуть зосередити основні зусилля на межі Запорізької та Донецької областей. Мовиться про Времівський плацдарм, звідки вони атакували Вугледар.

Таким припущенням з 24 Каналом поділився речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, наголосивши, що у такий спосіб ворог прагнутиме розтягнути українські сили.

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Про план росіян

Окупанти активно застосовують авіаційну компоненту на Запорізькому напрямку, зокрема у районі Оріхова та Малої Токмачки. Запускають КАБи на Запоріжжя і в бік Гуляйполя.

Вони дійсно хочуть провести наступ. Але наразі не простежується формування ударних угруповань, хоча ворог намагається активізувати діяльність штурмових груп.

Бойові зіткнення тривають і на Запорізькому, і на Оріхівському, і на Придніпровському напрямках. На думку Братчука, росіяни зосередять основні зусилля на ділянці, де є межа Донецької та Запорізької областей.

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Мовиться про Времівський плацдарм у бік Богоявленки. Звідси, зокрема, противник флангово атакував Вугледар. Штурмовими діями окупанти прагнутимуть розтягнути українські сили та засоби або унеможливити використання резервів на інших напрямках.

Також ворог намагався провести певні дії біля Кам'янського. Дуже багато ІПСО. Спочатку кричали, що українці почали атакувати, а вчора сказали, що самі (росіяни – 24 Канал) намагалися штурмувати. У результаті нічого не вийшло. Сподіваюся, і не вийде,

– констатував Сергій Братчук.

До слова, речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин підтвердив, що російське командування перекидає штурмові підрозділи до Роботиного на Запорізькому напрямку, але масованих штурмів поки не ведуть.

Де розташований Времівський плацдарм: дивіться на карті