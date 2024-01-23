Підвищення з нюансом: росіяни додумалися, як ліквідувати своїх найкращих бійців

Останні кілька тижнів спостерігаю ліквідацію декількох схожих росіян з-поміж професійних військових. У них за плечима 14-й рік війни на Донбасі, Сирія, Таджикистан, миротворча робота десь в Карабасі, відрядження в Чечню та Дагестан.

Російська тенденція, яка нам на руку

Це такі собі дядьки по 30 – 40 років, які до початку повномасштабної війни були вже старшими сержантами чи прапорщиками.

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Вони провели по 10+ років в армії. І навіть ще перший рік війни відвоювали "солдатами". Медальний іконостас відповідно до російської армії як у породистого спанієля – яких там тільки значків нема.

Попри всю іронію, мовиться дійсно про професійних російських військових, які так-сяк прожили 2 роки на війні та вижили. Тобто це дуже досвідчені окупанти.

Аж ось з них вирішили нашвидкуруч зробити офіцерів, роздали перші офіцерські звання і дали командувати. Навіть зробили ротними. І вони починають зараз повертатись "200-ми" в рідні російські нетрі.

Візьмемо для прикладу актуальну сферу IT – не кожен програміст може і повинен ставати сеніором, тим більше не кожен буде гарним тімлідом чи менеджером. Але відсутність професійних кадрів змушує росіян робити з гарних виконавців нашвидкуруч призначених командирів. Їх поставили "командувати", і їм прилетіло.

У ЗСУ є кадрові проблеми, але вони є і в росіян. Втрата таких професіоналів та використання їх на неприродних для них посадах – гарна тенденція.

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Що відомо про втрати ворожого війська на війні

Станом на 23 січня на війні проти України загинули вже 377 820 російських військових. Лише за минулу добу, 22 січня, на "концерт Кобзона" відправилися 960 окупантів. Втрати ворога у техніці також величезні. За один день росіяни позбулися 22 танків, 59 броньованих машин, 51 артилерійської системи, 2 РСЗВ тощо.