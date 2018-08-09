Росіяни проводять ротацію на Донбасі щомісяця: докази

Ротація російських регулярних військ на Донбасі відбувається щомісяця приблизно в одні й ті самі дні, а саме: з 24-го по 27-ме числа. В цей період фіксуються колони, що йдуть з Луганська у бік РФ і навпаки.

27 квітня 2018 року в Луганську в районі старої об'їзної дороги було зафіксовано проходження двох колон бойовиків. О 7:24 перша колона, яка налічувала сім вантажних автомобілів і автомобіль супроводу, повернула зі старої об’їзної дороги на вулицю Оборонну, на виїзд з міста. Через 5 хвилин у складі шести вантажних автомобілів пройшла друга колона бойовиків.

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У свою чергу, в звіті СММ ОБСЄ повідомляється, що у непідконтрольних уряду районах, а саме: на аеродромі на південно-східній околиці Луганська члени патруля Місії бачили скупчення важкої бронетехніки бойовиків.

25 травня 2018 року о 2:10 в районі трикотажної фабрики було зафіксовано рух колони бойовиків у складі автомобілів Урал. 27 травня 2018 року о 9:00 в тому ж районі була зафіксована колона з 10 вантажних автомобілів Урал.

26 червня о 12:45 на в'їзді в Луганськ, з краснодонського напрямку, була зафіксована колона з 7 вантажівок, 5 легкових автомобілів і мікроавтобуса "Газель".

Нещодавно місцеві джерела аналітичного відділу ГІ "Права Справа" зафіксували рух автобусів з боку Росії через Краснодон до Луганська, а звідти до місць безпосереднього базування.

Наразі отримана інформація про розташування в районі тимчасово окупованого села Жовте окремих підрозділів 594-го ОМСПОП ВВ МВС РФ. Свого часу більше 200 військовослужбовців полку брали участь у бойових діях на території Чеченської Республіки Ічкерія.

Ідентифікувати та зафіксувати переміщення російських військових дуже важко. Вони мають легенди прикриття. Розпізнати росіян і російську техніку вдається за допомогою місії ОБСЄ.

Свого часу аналітичним відділом ГІ "Права Справа" була оприлюднена інформація, що в районі тимчасово окупованого м. Ровеньки Луганської області розквартировано підрозділ ЗС РФ загальною чисельністю до 200 чоловік. Крім живої сили зафіксовано присутність 7 одиниць РСЗВ "Град", три зенітні установки, дві БМП та чотири БТР. Примітно, що після появи цієї інформації бойовики не пустили представників ОБСЄ в Ровеньки.

11 березня 2018 року в ефірі одного з українських телеканалів мною була озвучена інформація аналітичного відділу ГІ "Права Справа" про передислокацію важкої бронетехніки бойовиків в районі окупованого с. Бугаївка Перевальського району Луганської області, а також оприлюднені місця її постійного зберігання.

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявили, що 13 березня на основі даних повітряного спостереження виявлено наявність 15 одиниць, ймовірно, буксирувальної артилерії неподалік від населеного пункту Бугаївка (37 км на південний захід від Луганська).

Крім того, в ефірі одного з телеканалів була оприлюднена інформація щодо наступних навчань бойовиків, які мали розпочатися 12 березня на території так званих "лутугинських таборів".

13 березня в районі "лутугинських таборів" місія ОБСЄ зафіксувала 18 танків, 19 одиниць буксируваної артилерії, 6 одиниць самохідної артилерії, а також приблизно 90 броньованих машин військового типу в районі населеного пункту Мирне (28 км на південний захід від Луганська) та 31 танк (невстановленого типу) поблизу населеного пункту Круглик (31 км на південний захід від Луганська).

Російські війська і місцеві бойовики, використовуючи режим припинення вогню, активно перегруповуються і активізують ресурси матеріального забезпечення.

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