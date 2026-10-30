Щонайменше 250 тисяч фото: у Польщі зловили росіянина, який фотографував залізницю

У польському місті Свідниця правоохоронці затримали 55-річного росіянина за підозрою у шпигунстві. Чоловіка схопили безпосередньо під час фотографування поїздів та залізничної інфраструктури.

Про затримання повідомила поліція Нижньосілезького воєводства, інформує RMF24. Чоловіку вже оголосили звинувачення у здійсненні діяльності на користь іноземної розвідки проти Польщі.

Що відомо про інцидент

Під час перевірки цифрових носіїв іноземця правоохоронці натрапили на великий масив спеціальних файлів. Зокрема, на пристроях зберігалася детальна фотодокументація різних локацій та важливих транспортних об'єктів не лише на території Польщі, а й за її межами.

Речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліна Галецька розповіла, що йдеться про 250 тисяч фотографій. Водночас вона додала, що "решта фотографій та інформації знаходяться на інших носіях".

Прокуратура з'ясовуватиме, чи усе це було передано до іноземної держави.

Поліцейські вилучили в затриманого чималий арсенал техніки: фотообладнання, мобільні телефони, ноутбуки, а також портативні та зовнішні жорсткі диски значної місткості.

Разом із тим у росіянина знайшли кілька різних документів, що посвідчують особу.

Під час допиту він не зміг однозначно сказати, що робить на території Польщі, чому перебуває тут і чи працює на території країни. Усі пояснення були "непослідовними та нелогічними".

Його заарештували на 3 місяці.

Нагадаємо, що раніше аналітики ISW попереджали, що Росія планує активізувати диверсії та провокації на території Польщі взимку 2026 – 2027 років. Головними цілями ворожих атак можуть стати залізнична мережа та логістичні маршрути західної допомоги Україні.