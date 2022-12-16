Приліг "поспати" в Україні: як 30 бригада подарувала окупанту вічний сон

Російський окупант намагався "відпочити" на українській землі, проте його помітили наші військові. Так, росіянин навічно залишився в українських окопах.

Відповідне відеопідтвердження ліквідації ворога надала 24 каналу 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького. Українські військові показали, що буде з кожним ворогом, який прийшов на українську землю.

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Яка доля спіткала російського загарбника

Окупант у прямому значенні цього слова проспав "гостинець" від Збройних Сил України. Адже, помітивши росіянина в окопі, оператор дрона 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького скинув на нього гранату.

На наданих військовими кадрах помітно, що військовослужбовець Збройних Сил України скинув вибуховий боєприпас прямо в ціль.

Ворог ще видав декілька завмираючих рухів та навічно залишився "спати" в українській землі. Тепер його сон вічний.

Наші військові неодноразово нагадували, що саме така доля чекає кожного ворога в Україні – вони загинуть на тій території України, яку хотіли захопити.

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